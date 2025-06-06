«Я ходила VIP-группой»: Виктория Боня раскрыла стоимость восхождения на Эверест

06 июня 2025, 13:14

Виктория Боня заявила, что отдала 20 млн рублей за покорение Эвереста

Виктория Боня (Фото: Инстаграм* @victoriabonya)

Телеведущая Виктория Боня рассказала, сколько заплатила за экспедицию на вершину Эвереста.





Весной 2025 года Боня исполнила свое заветное желание и покорила Эверест. Путь Виктории был непростой — при первой попытке она сильно заболела. Звезде пришлось спуститься с горы для восстановления. Но после выздоровления Боня вернулась и продолжила восхождение.



Экспедиция была такой опасной, что знаменитости пришлось даже составить план на случай своей кончины. Она попросила кремировать ее и передать прах маме, дабы она закопала его под деревом. Но обошлось без трагических последствий. Боня смогла покорить гору и вернуться после этого к семье.



Исполнение мечты, как выяснилось, стоило Виктории недешево. Ей пришлось отдать 20 млн рублей.





«Я ходила VIP-группой. Можно было пойти и за 6 млн рублей», — откровенничала телеведущая в личном блоге.