«Я ходила VIP-группой»: Виктория Боня раскрыла стоимость восхождения на Эверест
Телеведущая Виктория Боня рассказала, сколько заплатила за экспедицию на вершину Эвереста.
Весной 2025 года Боня исполнила свое заветное желание и покорила Эверест. Путь Виктории был непростой — при первой попытке она сильно заболела. Звезде пришлось спуститься с горы для восстановления. Но после выздоровления Боня вернулась и продолжила восхождение.
Экспедиция была такой опасной, что знаменитости пришлось даже составить план на случай своей кончины. Она попросила кремировать ее и передать прах маме, дабы она закопала его под деревом. Но обошлось без трагических последствий. Боня смогла покорить гору и вернуться после этого к семье.
Исполнение мечты, как выяснилось, стоило Виктории недешево. Ей пришлось отдать 20 млн рублей.
«Я ходила VIP-группой. Можно было пойти и за 6 млн рублей», — откровенничала телеведущая в личном блоге.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская