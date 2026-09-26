Виктория Боня выдвинула условия будущему мужу

26 сентября 2026, 07:00

Виктория Боня заявила, что будущий муж должен зарабатывать больше неё

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Телеведущая Виктория Боня в личном блоге поделилась представлениями об идеальном спутнике жизни. Список критериев у неё лаконичный, но содержательный.





Среди ключевых качеств — чувство юмора и честность. При этом к внешности Боня относится достаточно гибко: рост мужчины не принципиален, главное, чтобы он был в гармонии со своим телом.



Важнейшим условием Виктория называет финансовую состоятельность партнёра. По мнению знаменитости, будущий муж должен зарабатывать больше неё. Боня подчёркивает, что это нужно в первую очередь самому мужчине, чтобы он чувствовал себя уверенно. Она пояснила, что её ежемесячные расходы составляют 100–150 тысяч евро, и рассказала, почему этот момент принципиален.



«Мои последние двое отношений показали, что мужчина начинает тушеваться. Первое время он пыжится, делает вид, что это не важно. А потом ему тяжело. Потому что я привыкла себе обеспечивать определённые условия жизни. Не то чтобы мне нужно их обеспечивать, просто чтобы мужчина не терялся», — объяснила Боня.