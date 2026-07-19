Виктория Лопырёва назвала условия для рождения второго ребёнка

19 июля 2026, 03:59

Модель Лопырёва намерена рожать второго ребёнка только по «большой любви»

Виктория Лопырёва (Фото: Instagram* / @lopyrevavika)

На фестивале VK Fest в беседе с журналистами Виктория Лопырёва приоткрыла подробности личной жизни. Она рассказала о взаимоотношениях с сыном Марком Лионелем и поделилась мыслями о пополнении в семье.





По словам телеведущей, она мечтает о дочери, тогда как её сын хочет, чтобы у него появился брат. При этом Виктория подчеркнула, что рождение второго ребёнка для неё возможно лишь при одном условии.



«Учитывая, что я безумно люблю своего сына, если бы я рожала второго ребёнка, я бы это делала только по большой любви», — поделилась Лопырёва.