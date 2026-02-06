Супруга Сабурова два дня назад зарегистрировала в Москве ИП
Жена комика Нурлана Сабурова, Диана Сабурова, недавно зарегистрировала в Москве индивидуальное предпринимательство для организации ивентов и культурно-массовых мероприятий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Кроме того, у Дианы уже есть компания по торговле напитками и табаком, зарегистрированная в Пресненском районе. У Нурлана в России осталась фирма «Сабр продакшн», через которую он проводил свои концерты; на конец 2025 года у компании числились налоговые долги в размере 18,5 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет за критику СВО и нарушение налогового законодательства. Сейчас юморист находится в аэропорту Внуково.
