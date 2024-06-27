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«Удовлетворил»: как муж Алсу решил сохранить брак в день рождения певицы и почему она прятала сына

Алсу опубликовала фото детей, Абрамов хочет сохранить брак: как певица отметила 41-летие
27 июня 2024, 16:14
Фото: соцсети Алсу

Фото: соцсети Алсу

Российская певица Алсу 27 июня отмечает свой день рождения. По этому случаю она впервые за долгое время опубликовала на своей странице в соцсети снимки детей – дочерей Сафины, Микеллы и сына Рафаэля. О том, как складывается ее жизнь после развода и какой сюрприз ей преподнес бывший супруг в честь ее 41-летия расскажет редакция «Радио 1».


Алсу в день рождения показала дочерей и сына от Яна Абрамова


Артистка опубликовала в соцсети фото со своими детьми, подписав его словами о том, что с благодарностью относится ко всем событиям в жизни. Именинница поблагодарила своих родителей и пожелала им здоровья, сказала спасибо детям за то, что они наполняют ее любовью и счастьем каждую минуты. Пользователи Сети обратили внимание на то, что прежде Алсу не размещала фотографии сына. Впрочем и в этот раз на снимке видно лишь половину лица наследника артистки.


Развод Алсу с Яном Абрамовым


Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака в конце мая текущего года. Слухи о том, что в семье певицы не все ладно появились еще в прошлом году, однако Алсу старалась избегать комментариев на эту тему.

В СМИ разлад в семье артистки связывают с возможными изменами супруга. В частности, в крахе ее брака некоторые представители шоубиза обвиняют модель Анастасию Решетову.

На вопрос журналистов о том, что Алсу думает об увлечении экс-супруга, она ответила, что не хочет говорить о девушках с низким социальным статусом.

«Я бы не хотела комментировать и, скажем так, опускаться до этого уровня и говорить о девушках с низким социальным статусом», — заявила Алсу.


«Низкий социальный статус»: Алсу обвинила Решетову в интимной связи со своим мужем и вранье
«Низкий социальный статус»: Алсу обвинила Решетову в интимной связи со своим мужем и вранье


Муж Алсу убедил суд не расторгать брак в день рождения певицы


Второе слушание по делу о бракоразводном процессе Алсу и Яна Абрамова было назначено на 27 июня, ровно на день рождения артистки. Ожидалось, что брак певицы будет окончательно расторгнут по итогам заседания, однако правозащитники Абрамова настояли на предоставлении дополнительного срока для примирения супругов.

В пресс-службе суда журналистам сообщили, что суд прошение удовлетворил. Кроме того, адвокат бизнесмена сообщил, что его доверитель хочет сохранить семью. Следующее слушание по делу состоится в августе.

Что Абрамов оставит Алсу после развода


Бизнесмен готов отдать супруге виллу на Кипре, драгоценности, а также выплатить 250 миллионов на содержание детей. Активы на имущество оцениваются в 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, Абрамов намерен переоформить на наследников пентхаус, оплачивать обслуживающий персонал и финансово участвовать в воспитании своих детей.


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«Больные сосуды и сердце»: стало известно о домашней изоляции Пугачевой на Кипре
KP.RU: проживающая на Кипре Пугачева почти перестала выходить из дома
26 июня 2024, 17:52

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица Алла Пугачева почти престала выходить из дома из-за проблем со здоровьем, сообщает KP.RU со ссылкой на окружение артистки.
Собеседник издания рассказал, что на Кипре установилась жаркая погода, поэтому Пугачева большую часть времени проводит под кондиционером «в своем гнезде».

Кроме того, неназванный инсайдер сообщил об ухудшении самочувствия эстрадной певицы.
«Чувствует она себя неважно. Из-за больного сердца и проблем с сосудами ей тяжело переносить такую жару», — цитирует издание знакомого Пугачёвой.

Также сообщается, что в скором времени артистка со своей семьей переберется в Юрмалу. Прежде музыкальный продюсер Лавров рассказал, сколько Пугачева может заработать за один концерт в Германии. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Адвокат Шарлота опроверг слухи об его освобождении из СИЗО
Адвокат певца Шарлота: анонс концертов артиста разместили посторонние люди
25 июня 2024, 18:54

Фото: сайт городского суда Санкт-Петеребурга

К социальным сетям певца Шарлота получили доступ посторонние люди. Артист не освобожден из-под ареста, заявил «Газете.Ru» адвокат Алексей Лапузин, представляющий его интересы.
«У меня нет информации о том, что Эдуард освобожден. Полагаю, что это не так, так как в противном случае я знал бы об этом. Полагаю, что эти сообщения размещаются на его странице в сети Instagram* иными лицами, которые имеют доступ к паролю от страницы и могут ее модерировать», — сообщил он.
Ранее в соцсети Шарлота появилась информация об анонсе его гастрольного тура по городам Центральной России.

Отец певца подтвердил, что не знает, кто распространил эти сведения, так как он сам недавно навещал сына в СИЗО, где у него нет доступа к телефону.

С ноября 2023 года певец находится под арестом после публикации ролика о том, как он сжигает свой российский паспорт. В мае против Шарлота возбудили пятое уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ «Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет».

Теперь певцу грозит до шести лет колонии.

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«Низкий социальный статус»: Алсу обвинила Решетову в интимной связи со своим мужем и вранье
25 июня 2024, 18:25

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Певица Алсу в своём блоге в социальной сети прокомментировала высказывания модели Анастасии Решетовой. Исполнительница опровергла слова Решетовой о том, что она не стала бы вступать в отношения с занятым мужчиной.
Поклонники певицы предположили, что супруг Алсу, Ян Абрамов, мог крутить роман с моделью.

Кто такая Анастасия Решетова?


Анастасия Решетова — российская модель, первая вице-мисс России 2014 года. Она также известна как бизнес-леди, писательница, певица и телеведущая. Её многогранный талант и яркая личность помогли девушке сохранить популярность и интерес публики даже после завершения отношений с рэпером Тимати.

Анастасия Решетова родилась 23 января 1996 года в Москве. Она росла в русско-татарской семье и была старшим ребёнком. Позже у Анастасии родилась младшая сестра Валентина. После развода родителей Анастасия и её сестра остались с отцом, который был отставным военнослужащим в звании полковника. Он воспитывал дочерей в строгой и дисциплинированной атмосфере, что отразилось на характере будущей знаменитости.

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Путь к популярности


Анастасии Решетовой пришлось начать работать моделью в юном возрасте, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Её первый серьёзный успех пришёл в 17 лет, когда она стала первой вице-мисс России после участия в конкурсе «Мисс Университет». Этот статус открыл ей двери в мир высокой моды.

Вскоре Анастасия стала лицом модных журналов и рекламных кампаний, а также закрыла показ дизайнера Яси Миночкиной. Успех на конкурсе красоты позволил ей открыть клинику красоты и здоровья и запустить собственный бренд одежды In.Hype. Развивая бизнес, Решетова также основала линейку нижнего белья «Гейша», лицом которого стала. Её роман с рэпером Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) привёл к новым возможностям, включая работу над музыкальными композициями под псевдонимом RA.

В 2021 году Анастасия дебютировала в качестве ведущей телепроекта «Ты — топ-модель» на ТНТ, где работала в команде со знаменитостями, получая опыт от известного дизайнера Филиппа Плейна.

История личной жизни модели


После расставания с моделью Алёной Шишковой рэпер Тимати заинтересовался Анастасией Решетовой, с которой познакомился через общих друзей. Со временем они поняли, что хотят быть вместе. Несмотря на то, что Тимати старше Анастасии на 13 лет, он взял на себя роль наставника, помогая ей найти свой путь. Их отношения не были безоблачными, сопровождаясь ссорами и предательством.

Публичность стала для Анастасии испытанием, приводя к эмоциональному напряжению из-за негатива и сплетен. В июле 2018 года появились слухи о расставании пары, но вскоре Решетова опровергла их, присоединившись к Тимати и его семье. Поклонники также обсуждали её предполагаемые тайные отношения с Егором Кридом, но подтверждений романа не было.

Спекуляции о помолвке возникли после появления кольца на пальце Анастасии и загадочных записей в соцсетях. В следующем году стало известно о её беременности, это подтвердили коллеги Тимати по лейблу Black Star. В октябре 2019 года Анастасия родила сына Ратмира. Несмотря на трудности во время беременности, она считает его чудом жизни. Решетова проявила себя как заботливая мать, но столкнулась с послеродовой депрессией и не получила должной поддержки от Тимати, что привело к завершению их отношений.

Анастасия поделилась своим опытом сложных отношений и разрыва в фильме «Мой монолог», который, по её мнению, поставил точку в их истории и положил конец слухам.

Пластические операции


В средствах массовой информации часто обсуждают изменения во внешности Анастасии Решетовой. Она призналась, что прибегала к услугам пластических хирургов, чтобы скорректировать форму губ и размер груди, но отрицает, что часто пользуется хирургическими методами.

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Певица Алсу прокомментировала слова Решетовой


Недавно Анастасия Решетова заявила, что не стала бы встречаться с женатыми мужчинами. В ответ на это певица Алсу оставила короткий комментарий под публикацией в Instagram*: «Врёт», — и добавила подмигивающий смайлик.

Напомним, ранее стало известно, что Алсу подала на развод после 18 лет совместной жизни с бизнесменом Яном Абрамовым. Среди предполагаемых причин расставания называют возможные измены со стороны супруга. Также в СМИ появились слухи о новой подруге Абрамова, которая, по мнению некоторых пользователей, похожа на Алсу.

Алсу обозвала любовниц бывшего мужа

Корреспондент POPCAKE.TV попросила Алсу прокомментировать ситуацию о разводе с супругом и его изменах. Однако артистка заявила, что не хотела бы опускаться и назвала любовниц мужа «девушками с низким социальным статусом».

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«Не нравятся власти»: юрист раскрыл, как работает закон об иноагентах в России
Юрист Кравченко: закон об иноагентах применяется выборочно
24 июня 2024, 18:22

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В отношении рэпера Алишера Моргенштерна* (признан в РФ иностранным агентом) могут возбудить уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Артист дважды на протяжении года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. 18 июня на Моргенштерна* составили новый протокол за отсутствие плашки иностранного агента. Московская прокуратура направила материалы в СК для того, чтобы возбудить уголовное дело.

Управляющий партнер «Коллегии медиа юристов» Федор Кравченко в беседе с «Радио 1» рассказал, что в российском законодательстве стали появляться нормы, которые называются федеральным законом, но по факту таковым не являются.

«Есть принцип в праве, что все должны быть равны перед законом и судом, и в этом смысле каждый должен нести ответственность, если ответственность за это предусмотрена. Но относительно недавно, с 2012 года (все по-разному отсчитывают этот срок), в российском законодательстве стали появляться такие нормы, которые по форме и называются федеральным законом, но по сути им не являются, потому что позволяют не установить единую для всех граждан ответственность за какое-то действие, а позволяют выборочно, произвольно привлекать тех граждан, которые не нравятся власти», — объяснил эксперт.

По словам эксперта, механизмы права стали использоваться в политических целях, «чтобы портить жизнь отдельным людям».

«Если бы полицейских использовали для того, чтобы выколачивать долги, или не для охраны правопорядка, а с противоположной целью. То же самое происходит с законодательством об иноагентах. Во-первых, изначально не предполагалось, что можно будет избежать этой карательной меры, а во-вторых, законодательство об иноагентах делалось именно для того, чтобы испортить жизнь, и можно было любого человека как-то привлекать к ответственности», — сказал юрист.

Говоря о Моргенштерне*, Федор Кравченко заявил, что всё зависит от конкретных требований властей.

«Если, например, потребуют его напугать, то возбудят уголовное дело. А если политически это будет нецелесообразно, то ему не будут ничего плохого делать. Это, как я и сказал, произвольное выборочное неправовое применение закона. Если нужно будет, на него возбудят десять уголовных дел за фейки об армии, за дискредитацию вооруженных сил, за неуважение к власти, пропаганду наркотиков и другое. Это будет связано не с тем, что он сделал, а с тем, что хочется на него посильнее надавить в кремлевским или каком-то другом кабинете», — заключил специалист.

Моргенштерн* был внесен в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. Впоследствии он обжаловал это решение, но суд поддержал позицию ведомства.

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Актёру Ефремову предложили УДО в обмен на участие в спецоперации
22 июня 2024, 10:38

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российскому актёру Михаилу Ефремову, отбывающему срок в колонии после смертельной аварии, которую он устроил, предложили выйти по условно-досрочному освобождению. Взамен он должен принять участие в специальной военной операции на Украине.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, участники движения «Ветераны России» направят соответствующее письмо в белгородскую колонию, где артист отбывает срок. Ефремов сможет поехать в зону боевых действий, чтобы реабилитироваться за совершённое им уголовное преступление. Хотя окончательное решение останется за судом, общественники готовы ходатайствовать об этом, в случае, если актёр согласится с предложенными условиями.

Председатель движения ветеранов Ильдар Резяпов отметил, что с учётом времени, проведённого в СИЗО, Ефремов отбыл уже более половины срока. По его мнению, актёр уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь.

Адвокат актёра Эльмар Пашаев, к слову, сам сейчас находящийся в зоне СВО, считает, что по возрасту и состоянию здоровья Ефремова вряд ли направят на передовую, но ему могут найти занятие с меньшей физической нагрузкой.

Михаил Ефремов был приговорён к 7,5 годам заключения за пьяное ДТП в Москве. Актёр выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров.

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«Еще не дедушка»: Сексолог раскрыла, какая интимная жизнь у Лепса и его 18-летней спутницы
Сексолог Паустовская: 18-летняя девушка дает Лепсу второе дыхание
19 июня 2024, 18:28

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На недавней премии канала МУЗ-ТВ певец Григорий Лепс появился с молодой возлюбленной — 18-летней студенткой МГИМО Авророй Киба. Позже стало известно, что артист сделал ей предложение. Разница между влюбленными — 43 года, что не может не вызывать споры и разногласия среди людей насчет интимной жизни партнеров.
Сексолог Инна Паустовская в беседе с «Радио 1» отметила, что девушек до 25 лет часто привлекают мужчины старше, потому что они видят в них надежность и бессознательный образ отца, который поддержит и защитит, у которого есть статус в обществе.

Также эксперт отметила, что сексуальная жизнь Григория Лепса и Авроры может быть абсолютно активной и устраивающей обоих партнеров.

«Лепсу не 70 лет, возраст у него не столь пожилой. Половые функции сохраняются, они могут быть сниженные, но это не означает, что мужчина теряет свою половую активность, это заблуждение. Здесь все зависит от индивидуальных гормональных особенностей мужчины, уровень тестостерона обычно падает, но жить половой жизнью мужчина может вполне», — сказала специалист.

По слова собеседницы, отношения с молодой девушкой для известного артиста, возможно, открыли «второе дыхание».

«Понятно, что Лепсу девушка дает второе дыхание, и я думаю, что можно не беспокоиться за их интимную жизнь, она вполне может быть, и такой, какая устраивает их обоих», — добавила она.

Инна Паустовская объяснила, что эрективность мужчины зачастую сохраняется и в 70 лет, однако может быть снижено сексуальное желание.

«Мужчина за 60 лет может быть сексуально активен, более того, сейчас много препаратов, которые продляют нашу молодость и половую активность. До 70 лет мужчина, если не имеет большого количество хронических заболеваний, может быть вполне себе сексуально активен, здесь влияет общее состояние здоровья. Иногда такие мужчины активнее молодых, у которых, например, ожирение, которое снижает уровень тестостерона, или сахарный диабет, гипертония», — рассказала эксперт.

Однако, по мнению специалиста, удачность и долговременность союза предугадать невозможно.

«Когда девушка получает ту самую эмоциональную поддержку — закрывает свои психологические потребности, союз может распасться, но среди звезд не редкость, когда появляются новые пары, и никто не говорит, что это будет союз на несколько десятков лет. Поэтому на данном этапе они вполне устраивают друг друга», — прокомментировала собеседница.

В завершении беседы Инна Паустовская сказала, что молодую женщину взрослый мужчина привлекает, помимо всего перечисленного, опытом, умением расположить и бережно отнестись.

«Уже нет необузданной, чрезмерной сексуальной страсти. Взрослый мужчина может найти подход к молодой женщине, входя в ее контакт не через активную прыть, а постепенно сближаясь», — заключила эксперт.

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Умерла вдова режиссёра Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина
18 июня 2024, 19:17

Фото: istockphoto/jorgeantonio

В Москве в возрасте 83 лет скончалась вдова знаменитого советского и российского кинорежиссёра Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина. Об этом рассказала заместитель художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко.
Она назвала Абайдуллину локомотивом киноконцертного зала «Эльдар» и прекрасным человеком, который умел сплотить коллектив, передаёт ТАСС. Самой Гурко о смерти вдовы режиссёра сообщил её сын. Эмма Абайдуллина много лет работала журналисткой, а после смерти Рязанова стала художественным руководителем киноклуба (сейчас — киноконцертного зала) «Эльдар».

Встреча журналистки с режиссёром состоялась в 1987 году во время во время Московского международного кинофестиваля. Тогда после смерти своей второй супруги Рязанов часто впадал в депрессии, из которых его вытаскивала Эмма. В 1995 году они официально поженились.

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#режиссёр
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Выгнанная с фестиваля в Каннах украинская модель обратилась к адвокатам из России
Украинская модель обратилась к российским адвокатам после скандала в Каннах
18 июня 2024, 18:17

Фото: istockphoto/StockByM

Победительницу конкурса красоты «Мисс Европа-2023» украинскую модель Саву Понтийскую изгнали с Каннского кинофестиваля, причём прямо с красной дорожки. После этого она обратилась за помощью к российским адвокатам.
Модель была на фестивале 25 мая, сообщает телеграм-канал SHOT. Когда она шла по красной дорожке перед кинотеатром в Каннах, на неё набросилась охранница и стала заталкивать её внутрь, чтобы никто не увидел. По словам Понтийской, у неё были все документы и право участвовать в кинофестивале.

После скандала модель попыталась связаться с организаторами фестиваля, чтобы потребовать извинений или как минимум объяснений, однако ответа не получила. Тогда Сава решила отстаивать свои права в суде. Она собирается получить с организаторов 100 евро в качестве компенсации за нападение, психологическую травму и нанесение ущерба репутации.

Известно, что за помощью Понтийская обратилась к российским адвокатам. Её интересы будет представлять Александр Добровинский, который сейчас составляет иск в суд города Канны. Сава Понтийская сейчас живёт в Польше, куда уехала после начала спецоперации из-за несогласия с киевским режимом.

Интересно, что охранница, изгнавшая украинскую модель с красной дорожки, стала участницей сразу нескольких скандалов. Она также пыталась не пустить на кинопоказ американскую певицу Келли Роулэнд, напала на доминиканскую актрису Массиэль Таварес и помешала фотографироваться корейской певице Юне, участнице группы Girls’ Generation.

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Shaman удивил зрителей в Туле, начав мыть сцену во время своего выступления
18 июня 2024, 13:54

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Концерт Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, в Туле стал настоящим событием для поклонников.
Зрители были готовы к тому, что артист будет демонстрировать свои творческие способности. Однако музыкант удивил публику, начав мыть сцену прямо во время выступления.

«Во время выступления Shaman взял полотенце и начал мыть сцену. Это видео быстро распространилось в интернете. «Хотя бы так», — прокомментировал артист, усердно натирая полы. Поклонники были в шоке и спросили, не собирается ли певец сменить профессию на уборщика. Дронов заверил, что не планирует бросать музыку, а неожиданное мытьё полов связано с желанием обезопасить себя», — пишет RuNews24.

Во время выступления на сцене образовался конденсат и Shaman боялся поскользнуться, поэтому решил вытереть полы.

Артист пошутил, что жители Тулы устроили ему жаркий приём, поэтому ледовая арена под сценой начала таять.

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