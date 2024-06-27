«Удовлетворил»: как муж Алсу решил сохранить брак в день рождения певицы и почему она прятала сына

Фото: соцсети Алсу
Российская певица Алсу 27 июня отмечает свой день рождения. По этому случаю она впервые за долгое время опубликовала на своей странице в соцсети снимки детей – дочерей Сафины, Микеллы и сына Рафаэля. О том, как складывается ее жизнь после развода и какой сюрприз ей преподнес бывший супруг в честь ее 41-летия расскажет редакция «Радио 1».
Алсу в день рождения показала дочерей и сына от Яна Абрамова
Артистка опубликовала в соцсети фото со своими детьми, подписав его словами о том, что с благодарностью относится ко всем событиям в жизни. Именинница поблагодарила своих родителей и пожелала им здоровья, сказала спасибо детям за то, что они наполняют ее любовью и счастьем каждую минуты. Пользователи Сети обратили внимание на то, что прежде Алсу не размещала фотографии сына. Впрочем и в этот раз на снимке видно лишь половину лица наследника артистки.
Развод Алсу с Яном Абрамовым
Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака в конце мая текущего года. Слухи о том, что в семье певицы не все ладно появились еще в прошлом году, однако Алсу старалась избегать комментариев на эту тему.
В СМИ разлад в семье артистки связывают с возможными изменами супруга. В частности, в крахе ее брака некоторые представители шоубиза обвиняют модель Анастасию Решетову.
На вопрос журналистов о том, что Алсу думает об увлечении экс-супруга, она ответила, что не хочет говорить о девушках с низким социальным статусом.
«Я бы не хотела комментировать и, скажем так, опускаться до этого уровня и говорить о девушках с низким социальным статусом», — заявила Алсу.
«Низкий социальный статус»: Алсу обвинила Решетову в интимной связи со своим мужем и вранье
Муж Алсу убедил суд не расторгать брак в день рождения певицы
Второе слушание по делу о бракоразводном процессе Алсу и Яна Абрамова было назначено на 27 июня, ровно на день рождения артистки. Ожидалось, что брак певицы будет окончательно расторгнут по итогам заседания, однако правозащитники Абрамова настояли на предоставлении дополнительного срока для примирения супругов.
В пресс-службе суда журналистам сообщили, что суд прошение удовлетворил. Кроме того, адвокат бизнесмена сообщил, что его доверитель хочет сохранить семью. Следующее слушание по делу состоится в августе.
Что Абрамов оставит Алсу после развода
Бизнесмен готов отдать супруге виллу на Кипре, драгоценности, а также выплатить 250 миллионов на содержание детей. Активы на имущество оцениваются в 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, Абрамов намерен переоформить на наследников пентхаус, оплачивать обслуживающий персонал и финансово участвовать в воспитании своих детей.
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