«Такой бред»: Чеботина отреагировала на обвинения о плагиате Тейлор Свифт

Люся Чеботина (Фото: Instagram*/lusia_chebotina)
Певица Люся Чеботина отреагировала на обвинения о плагиате наряда своей американской коллеги по цеху Тейлор Свифт. Чеботину цитирует Telegram-канал издания Super.
«Когда мне попадаются такого рода видео, хочется пожелать успеха людям, у которых есть время монтировать и выкладывать такой бред», — сказала российская исполнительница.Она добавила, что такие наряды, а речь идет о красном платье с блестками и серебристом топе с юбкой все с теми же блестками, есть у огромного числа знаменитостей в поп-индустрии. В качестве примера, Чеботина упомянула певицу Тину Тернер.
Ранее стало известно, кто стал обладателем премии BAFTA за «Лучшую мужскую роль второго плана» в Лондоне.
Читайте также:
«Нет лучших новостей»: Такменев станет дедушкой во второй раз
«В нервном состоянии»: Шиловский тайно похоронил третью жену-арфистку
«Он меня попросил»: Фадеев принял Крещение в 50 лет
*Запрещен в РФ
Никита Кротов