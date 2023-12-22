Вина Дизеля обвинили в сексуальном насилии

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Бывшая помощница Вина Дизеля, звезды фильмов «Форсаж», подала иск, обвиняя актера в сексуальных домогательствах, сообщил CNN.
История, заявленная в четверг в Верховном суде Калифорнии, связана с предполагаемым инцидентом, произошедшим в 2010 году. Аста Джонассон утверждает, что Дизель приставал к ней в гостиничном номере в Атланте, игнорируя ее отказы.
Иск направлен на Вина Дизеля, его компанию One Race Productions и его сестру, описывая сексуальные домогательства, создание враждебной рабочей среды, незаконное увольнение и другие обвинения. Джонассон утверждает, что сестра Дизеля, руководившая его продюсерской компанией One Race, связалась с ней «всего через несколько часов» после инцидента и прекратила сотрудничество.
В иске женщина требует штрафов в размере 10 тысяч долларов за каждое нарушение и дополнительных санкций, сумма которых не указана. Вин Дизель - актер, известный более чем по 60 фильмам, включая франшизу «Форсаж», а также такие работы, как «Спасти рядового Райана», «Хроники Риддика», «Три икса», «Вавилон нашей эры» и «Стражи Галактики», где он озвучил персонажа Грута.
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Иск направлен на Вина Дизеля, его компанию One Race Productions и его сестру, описывая сексуальные домогательства, создание враждебной рабочей среды, незаконное увольнение и другие обвинения. Джонассон утверждает, что сестра Дизеля, руководившая его продюсерской компанией One Race, связалась с ней «всего через несколько часов» после инцидента и прекратила сотрудничество.
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Артем Кузьмин