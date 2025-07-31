ВИП-ложи на концерте Надежды Кадышевой продают за 400 тысяч рублей

31 июля 2025, 10:46

Надежда Кадышева (фото: ВКонтакте @nadyakadisheva)

Певица Надежда Кадышева находится сейчас на второй волне популярности благодаря появлению молодой аудитории. Это позволяет ей собирать полные залы и продавать недешёвые билеты.





На новом этапе карьеры Кадышева значительно подняла гонорары. Сейчас она получает за выступление 15-20 миллионов рублей. Также возросли цены на билеты для зрителей. Например, ВИП-ложи продают за 400 тысяч рублей. Причём, это не один билет, а проход на отдельный балкон в зале для 10 человек.





«Покупая ложу за 400 тысяч рублей, на брудершафт с Кадышевой вы шампанское пить не будете. ВИП-ложа – это что-то типа балкона, с которого можно узреть артистку. Но всё равно она от вас будет далеко», – подчеркнул промоутер Евгений Морозов в беседе с KP.RU.