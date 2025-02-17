Похоронила любимого, выплатила долги отца, победила болезнь: какие личные драмы пережила Ольга Погодина?

Ольга Погодина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Четыре дня понадобилось актрисе Ольге Погодиной, чтобы попасть в Книгу рекордов России — артистка практически без подготовки засунула голову в пасть тигра во время съёмок сериала «Маргарита Назарова». Роль в этом фильме прославила Погодину, но до этой «звёздной» точки ей предстоял долгий и сложный путь. Подробнее — в материале «Радио 1».
Дралась за туфли
Школьные годы Ольги Погодиной нельзя назвать счастливыми: артистка столкнулась с травлей, он отталкивала сверстников своей непохожестью, воспитанностью, интеллигентностью. Однажды ей даже пришлось участвовать в драке, чтобы вернуть купленные мамой новые туфли. С тех пор её не трогали, а за спиной говорили, что лучше не связываться с ней.
Ольга Погодина окончила школу экстерном и с первой попытки поступила в Щукинское училище, где педагоги некоторое время считали её профнепригодной. Но диплом она получила.
Первая главная роль Погодиной была в фильме «Если невеста ведьма», она играла вместе с Сергеем Безруковым. Гонорар за фильм артистка не получила, работала бесплатно, но её заметили.
Ольга Погодина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Выплачивала долги отца
Когда Ольга получала паспорт, она взяла фамилию матери — Погодина, более подходящую для актёрской карьеры. Отцовская же фамилия, которую она носила долгое время, — Бобович.
Стоит отметить, что отец Ольги попал в долговую яму, его даже разыскивали коллекторы. Чтобы спасти дочь, родители отправили её в Болгарию. Там Погодина рекламировала косметику и работала на телевидении, а все заработанные деньги пересылала родителям в счёт погашения долга. В Россию вернулась, когда отцовских долгов больше не осталось.
Победила болезнь
Когда карьера только пошла в гору, Ольге Погодиной пришлось пройти новое испытание. У актрисы нашли остеому, костную опухоль, свою актёрскую деятельность ей пришлось прервать на целый год. Артистка могла остаться без руки, которая в один день неожиданно распухла и посинела.
К счастью, Ольга победила недуг и вернулась к работе.
Ольга Погодина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Получила «Золотого орла» за роль дрессировщицы
Славу Ольге Погодиной принесла роль легендарной дрессировщицы Маргариты Назаровой. Актриса сразу отказалась от дублёра и решилась на опасный трюк, который называется «голова дрессировщика в пасти тигра». Ольга самостоятельно осваивала работу с тиграми, в том числе с тиграми в воде, что особенно опасно и со времён работы Назаровой не повторялось.
Работу Погодиной в сериале заметили. Она получила «Золотого орла» за лучшую женскую роль и была занесена в Книгу рекордов России.
Личная жизнь
Первой любовью актрисы стал студент юрфака по имени Александр. К сожалению, он погиб в автокатастрофе.
Ольга Погодина и Алексей Пиманов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Затем пять лет она прожила в браке с бизнесменом Игорем Петровым-Кондратовым. Но своё счастье обрела с режиссёром Алексеем Пимановым, с которым познакомилась во время кастинга для съёмок фильма «Три дня в Одессе», будучи ещё замужем.
Пара поженилась в 2013 году, вместе они уже более 10 лет. Правда, общих детей у супругов нет. Сама Погодина никогда не обсуждает тему материнства.
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