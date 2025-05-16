Вырос без родителей и работает тренером: чем рэпер ICEGERGERT привлек внимание Екатерины Мизулиной и что он говорит про Басту

ICEGERGERT (фото: Instagram* / iceicegergert)
Рэпер ICEGERGERT — один из самых обсуждаемых представителей новой волны отечественного трэпа. В его биографии — суворовское училище, звание мастера спорта и участие в объединении GAZGOLDER. О творческом пути артиста и о том, как он привлек внимание Екатерины Мизулиной, расскажет «Радио 1».
Кто такой ICEGERGERT
ICEGERGERT — рэп-исполнитель из Санкт-Петербурга, чьё творчество соединяет трэп, электро-дэнс, фавела-фанк и уличную поэтику. Георгий Гергерт (настоящее имя артиста) строит образ на брутальности, уличной философии и криминальной эстетике. Его музыка — это прямая речь о жизни, сделках, любви и братстве.
В 2024 году он вошёл в состав творческого объединения GAZGOLDER, владельцем которого является Василий Вакуленко (Баста).
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Биография ICEGERGERT
Георгий Гергерт родился 24 августа 2001 года в Братске (Иркутская область), но в раннем возрасте переехал в Санкт-Петербург, где воспитывался бабушкой, дедушкой и тётей.
ICEGERGERT (фото: Instagram* / iceicegergert)
С юных лет находился в условиях жёсткой дисциплины — окончил Санкт-Петербургское суворовское военное училище. Там же начались его первые эксперименты с рифмами.
«Учились в стихотворной форме высмеивать друг друга», — вспоминает артист, говоря о курсантских баттлах, которые устраивали сами воспитанники.
Позже Гергерт поступил в Военную академию связи, где был старшиной роты и входил в спортивную сборную. Но выбрал другой путь — перевёлся в Военмех на факультет ракетных двигателей и сосредоточился на спорте и музыке.
В 2023 году получил звание мастера спорта по армейскому рукопашному бою, выиграв турнир «Надежды России».
Кем являются родители рэпера
Когда Георгию было шесть лет, его родителей лишили родительских прав из-за проблем с законом. После этого он переехал в Санкт-Петербург.
С отцом связи остались формальными, он живёт в Сибири и завёл новую семью. С матерью музыкант начал общаться только после 18 лет.
ICEGERGERT (фото: Instagram* / iceicegergert)
Музыка ICEGERGERT
Музыкальный путь ICEGERGERT начал в 2019 году, вдохновившись приятелем из трэп-сцены. Первый трек «Полукровка» сразу задумывался как потенциальный хит.
«С первого трека ни о каких приколах не было речи. Даже сейчас я считаю "Полукровку" одной из самых сильных своих композиций», — отмечает артист.
Среди музыкальных ориентиров — Kizaru, Big Baby Tape, Pharaoh, Boulevard Depo и Баста. Отдельно ICEGERGERT подчёркивает влияние Басты.
«Баста звучит круто. Он так-то взрослый, но делает музыку, которая молодым не по зубам», — говорит он.
ICEGERGERT и Баста (фото: Instagram* / iceicegergert)
Отдельное внимание в его композициях уделено теме уличной жизни, криминала и авторитетов — эта линия, по мнению некоторых общественных деятелей, вызывает обеспокоенность. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что есть вероятность обратиться в МВД и Генпрокуратуру.
«Вчера произошла драка после концерта некого трэп-рэпера icegergert в Москве. Говорят, такие ситуации происходят не в первый раз — аналогичное происходило после концерта в Нижнем Новгороде. Многие подписчики в письмах просят обратить внимание на треки исполнителя, в которых по их версии содержится пропаганда криминала и наркотиков. Посмотрим», — написала она.
После релиза EP «Опричники» и трека «Грабитель 78» артист стал заметной фигурой на отечественной трэп-сцене. Его текстам свойственны криминальные мотивы, стритовый сленг, брутальный образ и эстетика уличной иерархии — отсылки к «воровскому кодексу» прослеживаются и в клипах.
Личная жизнь рэпера
О личной жизни ICEGERGERT говорит мало. В социальных сетях он позиционирует себя как человека, способного на дружбу и самоотдачу.
«Я умею дружить, не подставлять людей и жертвовать собой ради общего дела», — пишет он.
На первом месте у музыканта сейчас стоит карьера.
ICEGERGERT и Гуф (фото: Instagram* / iceicegergert)
Концерты ICEGERGERT
Дебютный концерт артист организовал сам — в рамках собственного проекта TRAPGLADIATOR, совмещающего уличные бои и живую рэп-музыку. Эти вечеринки стали регулярными, собрав вокруг себя молодую аудиторию, близкую к уличной культуре.
«Коленки не тряслись. Это была такая жёсткая волна, в которую я хотел окунуться, почувствовать азарт артиста, фидбэк от публики», — вспоминает он первое выступление.
Осенью 2024 года он отправился в гастрольный тур по России — от Калининграда до Сибири. Анонс тура 2025 года охватывает 22 города.
ICEGERGERT сейчас
Сегодня ICEGERGERT совмещает творческую карьеру с работой тренера в молодёжном клубе «Маяк», где занимается с подростками и передаёт им спортивный опыт. Музыкально он продолжает развиваться в составе объединения GAZGOLDER и готовится к масштабному туру ICEGERGERT RU TOUR 2К25.
Артист делает ставку на концертную энергетику и сохранение верности себе — в ритме, текстах и идеологии.
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