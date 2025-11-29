«Выросла красивая»: Игорь Крутой показал редкие кадры со взрослой дочерью

29 ноября 2025, 19:51

Композитор Игорь Крутой показал свою 22-летнюю дочь

Игорь Крутой (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Композитор Игорь Крутой поделился редкими кадрами со своей 22-летней дочерью Александрой в Instagram*.





Девушка окончила престижную школу в США в 2021 году и поступила на бизнес-факультет одного из университетов в Майами. По словам пианиста, обучение обходилось примерно в 35 тысяч долларов в год.





«Гуляю со своей Сашенькой, наполненный гордостью, какая у меня выросла красивая доченька и не понимаю, как быстро пролетели эти 22 года с момента ее рождения», — написал мэтр.

