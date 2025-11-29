«Выросла красивая»: Игорь Крутой показал редкие кадры со взрослой дочерью
Композитор Игорь Крутой показал свою 22-летнюю дочь
Композитор Игорь Крутой поделился редкими кадрами со своей 22-летней дочерью Александрой в Instagram*.
Девушка окончила престижную школу в США в 2021 году и поступила на бизнес-факультет одного из университетов в Майами. По словам пианиста, обучение обходилось примерно в 35 тысяч долларов в год.
«Гуляю со своей Сашенькой, наполненный гордостью, какая у меня выросла красивая доченька и не понимаю, как быстро пролетели эти 22 года с момента ее рождения», — написал мэтр.Крутой всегда видел в дочери большой потенциал, поэтому поддержал ее выбор и финансово. Он также отметил, что Александра никогда не стремилась к карьере в шоу-бизнесе, и вся семья этому только рада.
Шоумен познакомился со своей будущей супругой на «Песне года» в США в 1994 году, когда она работала моделью. Вскоре он сделал ей предложение, а в 1998 году пара официально зарегистрировала свои отношения.
Композитор принял дочь жены от предыдущего брака с Владимиром Буховером и воспитывал ее как родную. В интервью Крутой неоднократно подчеркивал свою гордость за Викторию, которая носит его фамилию.
У знаменитости также есть сын Николай от первого брака и внебрачный сын Яков, о существовании которого он узнал только в 2018 году.