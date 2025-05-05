Актриса Лиза Моряк сообщила о задержке родов из-за перенесённого вируса

Лиза Моряк (фото: Instagram* / moryakliza)
29-летняя актриса Лиза Моряк рассказала в своём Telegram-канале, что вторые роды откладываются из-за осложнений, вызванных вирусной инфекцией.
Напомним, в 2024 году стало известно, что Лиза и режиссёр Сарик Андреасян ожидают второго ребёнка. По словам актрисы, текущая беременность проходит сложнее предыдущей. На позднем сроке Моряк отправилась в ОАЭ, где подхватила вирус, повлиявший на течение беременности.
Актриса признаётся, что ожидала родить ещё в апреле и даже надеялась попасть в роддом 5 мая, чтобы вновь стать мамой в «красивую дату». Однако роды пока не начались.
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«Мне поставили маловодие в этот раз из-за вируса, который я притащила из Дубая, и на 33 неделе моя плацента созрела. Но сегодня у меня началась 40 неделя, и малышка все еще внутри», — поделилась Лиза.
Актриса признаётся, что ожидала родить ещё в апреле и даже надеялась попасть в роддом 5 мая, чтобы вновь стать мамой в «красивую дату». Однако роды пока не начались.
«У Бога свои планы. Я, если честно, на низком старте!» — добавила Моряк.
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Дайана Хусинова