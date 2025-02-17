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Вышла замуж за миллионера, пережила предательство и не видится с единственной дочерью: Дарья Повереннова и перипетии ее судьбы

Актриса Дарья Повереннова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актриса Дарья Повереннова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Заслуженная артистка России Дарья Повереннова получила широкую известность в нулевые годы после выхода сериала «День рождения Буржуя». О том, как складываются её карьера и личная жизнь, а также о том, куда пропала актриса, расскажет «Радио 1».

Чем известна Дарья Повереннова


Дарья Повереннова родилась 15 июня 1972 года в Москве и окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. С 1994 года она служит в Театре имени Маяковского.

Актриса дебютировала в кино в 1992 году в фильме «Дневники Красной Туфельки», где она единственный раз за всю карьеру снялась без одежды. Широкую популярность Поверенновой принесла роль Веры в сериале «День рождения Буржуя».

В дальнейшем она снялась в таких картинах, как «Бригада», «Ангел-хранитель», «Игра», «Расплата за счастье», «Партия» и других. В её фильмографии насчитывается около 80 ролей.

Личная жизнь Поверенновой


Актриса Дарья Повереннова счастлива в браке с миллионером Андреем Шароновым, за которого вышла замуж 14 февраля 2021 года. До этого они состояли в незарегистрированных отношениях в течение 8 лет. Известно, что у Шаронова есть двое детей от предыдущего брака, а его жена Ольга скончалась от инсульта.

«На тот момент, когда я появилась в жизни Андрея, его дети были уже достаточно взрослыми, к тому же они пережили огромное горе — потеряли маму. В силу этого им непросто было меня принять, но со временем, увидев отношение папы ко мне и узнав меня поближе, ребята подуспокоились. Время все расставило на свои места», — вспомнила актриса.

Дарья Повереннова с супругом (фото: Instagram* / @dpoverennova)

Это не первый брак для Дарьи. В 1991 году она вышла замуж за режиссера Александра Жигалкина, с которым познакомилась в институте. Через год после свадьбы у пары родилась дочь Полина. Они развелись в 2001 году, когда Дарья начала отношения с коллегой Валерием Николаевым, с которым она снималась в сериале «День рождения Буржуя». Их роман длился два года.

«Влюбилась в Валеру до больницы, до клиники. Так любить, конечно, нельзя. Валера мне сразу намекал, чтобы была спокойнее. Я придумала утопическую картинку. Сразу решила разводиться, по-честному все сказала Саше. Жестко с ним поговорила. Он принял это через ужасную боль», — поделилась Дарья в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Кроме того, у Дарьи были отношения с Анатолием Руденко, который был младше её. Этот союз продолжался несколько лет, однако закончился предательством. Руденко вскоре нашел новую избранницу, на которой в дальнейшем и женился.

«10 лет разницы — это две разные планеты. Понимала, что нет, вряд ли... Он поступками доказывал, что все серьезно. Толя говорил, мол, это новый этап его жизни. Мы же всегда хотим верить в лучшее и хорошее, вот и я надеялась», — сообщила Повереннова в программе «Судьба человека».

Александр Жигалкин с дочерью Полиной (фото: Instagram* / @ajigalkin)

Не видится с дочерью


Дочь актрисы от первого брака живет в Южной Корее, где работает в рекламной компании. По словам Дарьи, видятся они редко, так как живут в разных странах. Однако они часто общаются по видеосвязи и являются лучшими подругами.

«По видеосвязи разговариваем примерно раз в неделю. В остальное время переписываемся или просто говорим по телефону. У нас с дочкой доверительные отношения, мы настоящие подруги и можем обсудить все, что угодно», — рассказала Повереннова.

Дарья Повереннова с дочерью Полиной (фото: Instagram* / @dpoverennova)

Сделала пластику


Актриса открыто признается, что регулярно обращается к косметологам и использует процедуры, такие как «уколы красоты». Она не считает ничего постыдного в применении филлеров или нитевого лифтинга, но старается не переусердствовать, чтобы не превратить своё лицо в безэмоциональную маску.

Она также отметила, что не прибегала к радикальным вмешательствам в свою внешность. Например, она никогда не увеличивала губы или щеки и не планирует делать такие процедуры в будущем.

Дарья Повереннова сегодня


В свои 52 года Дарья Повереннова преподает в Театральном институте Бориса Щукина и продолжает работать в Театре имени Владимира Маяковского. Помимо участия в спектаклях, она гастролирует по России с антрепризами и продолжает сниматься в кино. В 2024 году актриса снялась в фильме «Он+Она».

Дарья Повереннова (фото: Instagram* / @dpoverennova)

Дарья активно ведет свои страницы в социальных сетях, где делится личными фотографиями. Она следит за своим питанием и занимается спортом, довольна своей фигурой и не стесняется показывать результаты своих усилий, в том числе публикуя снимки в купальнике.

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Блогер Печерская с идеями «50 тысяч у мужчины — уровень для дур, минимум 300» появилась в новом выпуске «Пусть Говорят»
Блогер Печерская с советами не спать с «бедными» мужчинами вышла в «Пусть Говорят»
20 февраля 2025, 04:17

Юлия Печерская (Фото: скриншот видео с Youtube-канала Юлии Печерской)

Юлия Печерская, вызвавшая шумиху в соцсетях 7-8 лет назад своим «провокационным» роликом о «достойных» зарплатах мужчин, по которым девушкам надо выбирать партнера, вновь явилась давать советы. На этот раз — в студию «Пусть говорят» в обсуждении темы «Роскошь на халяву».
Несколько лет назад блогерша заявила, что мужчина с зарплатой ниже 50 тысяч рублей «не должен размножаться». Конечно, в интернете такая рекомендация вызвала негодование. Ведь, по логике Печерской, ценность партнера для девушек оценивается в первую очередь по материальному признаку.

Если он зарабатывает «хотя бы» 250 тысяч рублей? Заслуживает шанса на секс, однако не на длительные отношения. «Настоящие» мужчины должны иметь доход побольше.

Юлия Печерская (Фото: скриншот видео с Youtube-канала Юлии Печерской)

Теперь советы Юлии еще более глобальные. Она – лайф-коуч, который обучает женщин жить полностью за счет мужчин. Ее тренинги направлены на то, чтобы помочь девушкам понять и принять себя, понять, где стоит уступать мужчине, не умаляя себя, и как «пользоваться» своим «даром».

Юлия Печерская (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят», эпизод 1)

19 февраля 2025 года в программе «Пусть говорят» Печерская рассказала, как помогает девушкам бросить нелюбимую работу, заняться собой и найти достойного мужчину, который обеспечит их красивую жизнь.

Сама она уже в третьем браке – ее супруг, бизнесмен Игорь Лукашик, зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц. Однако коуч утверждает, что оборот его компании составляет миллионы.

Юлия Печерская (Фото: Instagram* @love_trener)

Печерская активно продвигает свою философию, называя девушек, которые соглашаются на меньшее, «дурами». Она предлагает записываться на тренинг, где учит, как привлекать богатых мужчин.

«Ориентирую на мужчин с доходом от 300 тысяч. Тех, кто меньше этой суммы — это уровень для дур, которые себя на помойке нашли, нам с вами это не подходит», — говорила Печерская, подчеркивая, что ее тренинг создан для тарелочниц.
В соцсетях действительно существует такой термин – «тарелочницы». Этим словом называют ухоженных девушек, которые стремятся жить за счет партнеров.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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«Не оскароносная работа»: Ирина Горбачёва жестко раскритиковала фильм «Анора»
19 февраля 2025, 23:03

Ирина Горбачёва (фото: Telegram @GORBACHEVAGORBACHEVA)

Актриса Ирина Горбачёва поделилась мнением о фильме независимого американского режиссёра Шона Бейкера «Анора», в котором снялись российские актёры. Свою оценку картине она дала в интервью YouTube-каналу Влада Аганова.
Артистка призналась, что фильм, получивший несколько номинаций на премию «Оскар», ей не понравился. В основной части она почувствовала «мощнейшую прокрутку».

«В середине вдруг идёт мощнейшая прокрутка. А я уже засыпаю, даже армяне не спасают. Вместо предыстории и настоящей любви показывают бесконечные игры. Выглядит неубедительно. Это не оскароносная работа, хоть Юра и выделяется», – подчеркнула Горбачёва.
Кроме того, актриса назвала сценарий фильма нелогичным. Так, отметила Ирина, главная героиня Майки Мэдисон представлена как сильная и независимая женщина. Однако в самых важных моментах картины она почему-то начинает вести себя пассивно и не пользуется возможностью исправить ситуацию.

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«Не иду за хайпом»: Дмитрий Маликов ответил на хейт из-за выпуска песни «Веном бой»
19 февраля 2025, 22:50

Дмитрий Маликов (фото: Telegram @dmitry_malikov_official)

Дмитрий Маликов ответил на хейт из-за выпуска новой песни.
Музыкант отметил, что в своих музыкальных экспериментах всегда чётко соблюдает границы дозволенного и не позволяет себе ничего лишнего.

«Знаете, почему я иду к молодежи? Нет, не за хайпом. За развитием. Проложить мостик между поколениями – это тоже работа, и я этим занимаюсь в разных проектах уже не первый год. Я всегда любил новое. Очень не хочу стагнации. Я не боюсь изменений, ведь именно в них и кроется будущее», – заявил Маликов.
Напомним, что на днях Маликов выпустил новую песню под названием «Веном бой». Хит покорил ТикТок, под новый трек певца снимают тысячи видео. Как следует из названия, вдохновлялся Маликов хитом, получившим мировую известность – «Сигма бой».

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«Таю, когда вижу этого человека»: Ярослав Могильников откровенно рассказал о личной жизни после расставания с Анной Пересильд
19 февраля 2025, 22:28

Ярослав Могильников (фото: Telegram @yage_mudriy)

17-летний актёр Ярослав Могильников, получивший популярность после выхода сериала «Слово пацана», намекнул на новые отношения после расставания с Анной Пересильд.
«Так скажем: есть кто-то, кто на меня сильно влияет в плане чувств. И я становлюсь такой… очень таю, когда вижу этого человека», – поделился актёр.

Ярослав также подчеркнул, что считает себя романтиком и всегда устраивает своей половинке сюрпризы.

Напомним, что бывшая девушка Могильникова и его коллега по съёмкам сериала, 15-летняя актриса Анна Пересильд, ранее рассказала, что тяжело пережила разрыв, но сейчас она чувствует себя прекрасно. К слову, поклонники уже заподозрили, что в личной жизни актрисы происходят перемены к лучшему. В последнее время её часто видят с 19-летним певцом Ваней Дмитриенко. Они даже вместе отправились на отдых в Турцию.

Ни Анна, ни Ваня не комментируют эти слухи, однако оставляют сердечки под постами друг друга в соцсетях.

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Известный продюсер заявил, что проклял Лолиту
19 февраля 2025, 22:11

Лолита (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Известный продюсер Андрей Разин, работавший с группой «Ласковый май», раскритиковал певицу Лолиту Милявскую.
По его словам, артистка «наехала на него» и даже угрожала фразой о том, что ему не жить. После этого Разин назвал её главной провокаторшей российского шоу-бизнеса.

«Я давно проклял Лолиту. И своё проклятие я не сниму никогда. Все бывшие мужья пережили шок. Она их избивала, угрожала, обращалась к бандитам. Она – самый большой провокатор нашей эстрады», – отметил Разин.
Говоря о скандалах с участием певицы, Разин подчеркнул, что у него есть подробности резонансной «голой вечеринки», на которой в числе прочих была и Лолита.

Продюсер подчеркнул, что на проведение этого мероприятия было потрачено 84 тысячи долларов, которые были выделены США. Этой вечеринкой американцы хотели показать, что происходит в России. Туда заточили всю «мерзость» и заставили быть в неглиже.

Разин добавил, что ни один артист «Ласкового мая» не позволил бы себе такого унижения.

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