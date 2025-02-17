Вышла замуж за миллионера, пережила предательство и не видится с единственной дочерью: Дарья Повереннова и перипетии ее судьбы

Актриса Дарья Повереннова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Заслуженная артистка России Дарья Повереннова получила широкую известность в нулевые годы после выхода сериала «День рождения Буржуя». О том, как складываются её карьера и личная жизнь, а также о том, куда пропала актриса, расскажет «Радио 1».
Чем известна Дарья Повереннова
Дарья Повереннова родилась 15 июня 1972 года в Москве и окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. С 1994 года она служит в Театре имени Маяковского.
Актриса дебютировала в кино в 1992 году в фильме «Дневники Красной Туфельки», где она единственный раз за всю карьеру снялась без одежды. Широкую популярность Поверенновой принесла роль Веры в сериале «День рождения Буржуя».
В дальнейшем она снялась в таких картинах, как «Бригада», «Ангел-хранитель», «Игра», «Расплата за счастье», «Партия» и других. В её фильмографии насчитывается около 80 ролей.
Личная жизнь Поверенновой
Актриса Дарья Повереннова счастлива в браке с миллионером Андреем Шароновым, за которого вышла замуж 14 февраля 2021 года. До этого они состояли в незарегистрированных отношениях в течение 8 лет. Известно, что у Шаронова есть двое детей от предыдущего брака, а его жена Ольга скончалась от инсульта.
«На тот момент, когда я появилась в жизни Андрея, его дети были уже достаточно взрослыми, к тому же они пережили огромное горе — потеряли маму. В силу этого им непросто было меня принять, но со временем, увидев отношение папы ко мне и узнав меня поближе, ребята подуспокоились. Время все расставило на свои места», — вспомнила актриса.
Дарья Повереннова с супругом (фото: Instagram* / @dpoverennova)
Это не первый брак для Дарьи. В 1991 году она вышла замуж за режиссера Александра Жигалкина, с которым познакомилась в институте. Через год после свадьбы у пары родилась дочь Полина. Они развелись в 2001 году, когда Дарья начала отношения с коллегой Валерием Николаевым, с которым она снималась в сериале «День рождения Буржуя». Их роман длился два года.
«Влюбилась в Валеру до больницы, до клиники. Так любить, конечно, нельзя. Валера мне сразу намекал, чтобы была спокойнее. Я придумала утопическую картинку. Сразу решила разводиться, по-честному все сказала Саше. Жестко с ним поговорила. Он принял это через ужасную боль», — поделилась Дарья в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
Кроме того, у Дарьи были отношения с Анатолием Руденко, который был младше её. Этот союз продолжался несколько лет, однако закончился предательством. Руденко вскоре нашел новую избранницу, на которой в дальнейшем и женился.
«10 лет разницы — это две разные планеты. Понимала, что нет, вряд ли... Он поступками доказывал, что все серьезно. Толя говорил, мол, это новый этап его жизни. Мы же всегда хотим верить в лучшее и хорошее, вот и я надеялась», — сообщила Повереннова в программе «Судьба человека».
Александр Жигалкин с дочерью Полиной (фото: Instagram* / @ajigalkin)
Не видится с дочерью
Дочь актрисы от первого брака живет в Южной Корее, где работает в рекламной компании. По словам Дарьи, видятся они редко, так как живут в разных странах. Однако они часто общаются по видеосвязи и являются лучшими подругами.
«По видеосвязи разговариваем примерно раз в неделю. В остальное время переписываемся или просто говорим по телефону. У нас с дочкой доверительные отношения, мы настоящие подруги и можем обсудить все, что угодно», — рассказала Повереннова.
Дарья Повереннова с дочерью Полиной (фото: Instagram* / @dpoverennova)
Сделала пластику
Актриса открыто признается, что регулярно обращается к косметологам и использует процедуры, такие как «уколы красоты». Она не считает ничего постыдного в применении филлеров или нитевого лифтинга, но старается не переусердствовать, чтобы не превратить своё лицо в безэмоциональную маску.
Она также отметила, что не прибегала к радикальным вмешательствам в свою внешность. Например, она никогда не увеличивала губы или щеки и не планирует делать такие процедуры в будущем.
Дарья Повереннова сегодня
В свои 52 года Дарья Повереннова преподает в Театральном институте Бориса Щукина и продолжает работать в Театре имени Владимира Маяковского. Помимо участия в спектаклях, она гастролирует по России с антрепризами и продолжает сниматься в кино. В 2024 году актриса снялась в фильме «Он+Она».
Дарья Повереннова (фото: Instagram* / @dpoverennova)
Дарья активно ведет свои страницы в социальных сетях, где делится личными фотографиями. Она следит за своим питанием и занимается спортом, довольна своей фигурой и не стесняется показывать результаты своих усилий, в том числе публикуя снимки в купальнике.
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