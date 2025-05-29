«Я пыталась покончить с собой»: поэтесса Вера Полозкова* рассказала об издевательствах бывшего мужа

29 мая 2025, 10:46

Поэтесса Полозкова* пыталась покончить с собой из-за издевательств бывшего мужа

Вера Полозкова* (Фото: Инстаграм**/bolshe_nikogda)

Поэтесса Вера Полозкова* призналась, что пыталась покончить с собой из-за психологического насилия со стороны бывшего мужа. Об этом сообщает VOICE.





В личном блоге она поделилась жуткими фразами, которые слышала во время их брака: «Смейся, недолго осталось, к сожалению», «Когда ты на аборт?», «Лучше бы что-то полезное из роддома привезла», «Орет она? Ну ударь ее о стенку головой и заткнется» (о месячной дочери с коликами). По слова женщины, давление было настолько сильным, что она едва не свела счета с жизнью.

«Его мать говорила: «Первые десять лет невыносимо, потом ты привыкнешь». Через десять лет я попыталась покончить с собой, потому что не понимала, как это остановить», — заявила поэтесса.

«Вставай — ребенка напугаешь».