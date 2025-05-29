«Я пыталась покончить с собой»: поэтесса Вера Полозкова* рассказала об издевательствах бывшего мужа
Поэтесса Полозкова* пыталась покончить с собой из-за издевательств бывшего мужа
Поэтесса Вера Полозкова* призналась, что пыталась покончить с собой из-за психологического насилия со стороны бывшего мужа. Об этом сообщает VOICE.
В личном блоге она поделилась жуткими фразами, которые слышала во время их брака: «Смейся, недолго осталось, к сожалению», «Когда ты на аборт?», «Лучше бы что-то полезное из роддома привезла», «Орет она? Ну ударь ее о стенку головой и заткнется» (о месячной дочери с коликами). По слова женщины, давление было настолько сильным, что она едва не свела счета с жизнью.
«Его мать говорила: «Первые десять лет невыносимо, потом ты привыкнешь». Через десять лет я попыталась покончить с собой, потому что не понимала, как это остановить», — заявила поэтесса.Однажды Александр Бганцев обнаружил ее на полу «в луже слез» на кухне, но вместо того, чтобы помочь и успокоить, холодно сказал:
«Вставай — ребенка напугаешь».По данным издания, Вера Полозкова* страдала от постоянных унижений, в том числе требований прервать беременность. Из-за абьюза она стала сомневаться в себе и боялась выйти из комнаты, чтобы не оказаться «виноватой» вновь. При этом на тещу бас-гитарист, наоборот, производил приятное впечатление.
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