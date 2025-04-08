«Это реально не прикол»: Штурм раскрыла новое странное увлечение Петросяна

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Юморист Евгений Петросян собирает коллекцию книг по оккультизму «Пятикнижие тьмы», рассказала певица Наталья Штурм, опубликовав в Telegram-канале запись с рассказом блогера, где сказано, что шоумен хочет «вызвать демона Нергала и устроить конец света». Якобы Петросян был в прошлом году в Саранске, где взял четвертую книгу. Известно, что автор книг — некий шумерский чернокнижник.
«Это реально не прикол. Моя дочь еще давно обратила на это внимание. Собирать такие тематические книги стремно и странно», — написала Наталья Штурм.
В середине марта стало известно, что Петросян отказался от частных выступлений на неопределенный срок. Журналисты предполагали, что это решение связано со здоровьем артиста. Евгению Петросяну 79 лет.
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