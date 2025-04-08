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«Это реально не прикол»: Штурм раскрыла новое странное увлечение Петросяна

Штурм сообщила, что Петросян собирает книги для вызова демона
Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Юморист Евгений Петросян собирает коллекцию книг по оккультизму «Пятикнижие тьмы», рассказала певица Наталья Штурм, опубликовав в Telegram-канале запись с рассказом блогера, где сказано, что шоумен хочет «вызвать демона Нергала и устроить конец света». Якобы Петросян был в прошлом году в Саранске, где взял четвертую книгу. Известно, что автор книг — некий шумерский чернокнижник.
«Это реально не прикол. Моя дочь еще давно обратила на это внимание. Собирать такие тематические книги стремно и странно», — написала Наталья Штурм.

В середине марта стало известно, что Петросян отказался от частных выступлений на неопределенный срок. Журналисты предполагали, что это решение связано со здоровьем артиста. Евгению Петросяну 79 лет.

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#евгений петросян
#литература
Пять лучших фото молодой супруги Овечкина
08 апреля 2025, 12:22

Анастасия и семья (Фото/Instagram* nastyahubskaya

В социальных сетях 31-летняя супруга Александра Овечкина Анастасия Овечкина (Шубская) открыто показывает свою жизнь подписчикам.
Девушка публикует фотографии семьи. Фотографии отражают обычную жизнь Анастасии и ее детей и мужа, где царит любовь.

Девушка не упускает шанса показать свою отличную фигуру в купальнике.

Анастасия (Фото/Instagram* nastyahubskaya)
Подписчики в социальных сетях замечают, что девушка очень похожа на своих родителей: актрису Веру Глаголеву и бизнесмена Кирилла Шубского. В 2017 году от тяжёлого заболевания умирает мама, но отец поддерживает тёплые отношения с дочерью. Он тесно подружился с зятем, прилетает на его игры и поддерживает его. Фанаты девушки восхищаются ее красотой и обаянием и не могут поверить, что она родила двух детей.

Анастасия (Фото/Instagram* nastyahubskaya)
Анастасия (Фото/Instagram* nastyahubskaya)

Подписчики всегда радуются новым фотографиям Анастасии с семьёй и замечают какая она крепкая и счастливая.

Анастасия с семьёй (Фото/Instagram* nastyahubskaya)
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская

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#жизнь
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#любовь
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«Я никак не худею и ем всё, что хочу»: молодая жена Омарова назвала свой вес после родов
Молодая жена Омарова Валерия Мага весит после родов 51 килограмм
08 апреля 2025, 11:59

Валерия Мага (Фото: Instagram*/zimamoscow)

Молодая жена бизнесмена Курбана Омарова Валерия Мага весит после родов 51 килограмм. Об этом супруга миллиардера рассказала в соцсетях. По ее словам, она никак не может сбросить вес. Девушка хочет вернуться к прежней цифре в 45 килограммов.
«Я никак не худею и ем всё, что хочу», — призналась Валерия.
Медики рекомендуют новоиспеченной маме на время кормления грудью воздержаться от массажей и занятий спортом. Валерия Мага хочет обратиться к специалистам сразу после завершения грудного вскармливания. При этом блогер отметила, что видимо «муж не хочет», чтобы она худела. Мага опубликовала снимок предпринимателя с огромным пакетом муки.

«У нас сейчас любимое блюдо — пирожки с картошкой», — резюмировала девушка.
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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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«Я вела стрим в Minecraft»: Мизулина раскрыла подробности знакомства с певцом SHAMAN
У Екатерины Мизулиной сложились теплые отношения с родителями певца SHAMAN
08 апреля 2025, 11:53

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, как они познакомились с певцом SHAMAN (Ярослав Дронов) и раскрыла поклонникам некоторые детали их отношений на шоу «УТРО.ТНТ».
«В 2023 году я вела стрим в Minecraft, посвященный Дню России. В этом стриме была одна из песен Ярослава "Я русский". На следующий день он захотел приехать, познакомиться, пообщаться. Вот так началось наше общение. Достаточно молодежно, как мне кажется», — рассказала Мизулина.

Она также добавила, что Ярослав общается с ее мамой, они созваниваются и могут что-то обсудить. Сама Екатерина также общается с мамой и отцом Дронова. У них сложились теплые семейные отношения, отметила глава Лиги безопасного интернета.

Напомним, 9 марта Ярослав Дронов объявил об отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.

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#отношения
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Бьянка показала как выглядит грудь после операции по уменьшению
Бьянка опубликовала фото после операции по уменьшению груди
08 апреля 2025, 11:28

Бьянка (Фото: instagram*/biankarnb)

В конце марта певица Бьянка решилась на пластическую операцию, в ходе которой уменьшила грудь с шестого размера. Хотя сама певица утверждает, что ее грудь ее устраивала, она испытывала определенные неудобства. Операцию она провела перед поездкой на Сейшелы, где сейчас наслаждается отдыхом. На своих пляжных фотографиях, которые она опубликовала в сети, можно отчетливо увидеть результат операции.

Бьянка (Фото: instagram*/biankarnb)

В прошлом году Бьянка также обратилась к пластическим хирургам, чтобы избавиться от лишних килограммов, которые, по ее мнению, вызывали дискомфорт. Она набрала вес из-за гормонального сбоя, а после отдыха на Бали, Пхукете и во Вьетнаме ее вес достиг 90 килограммов. После операции певица поделилась, что стоимость процедуры составила примерно три миллиона рублей.

Бьянка (Фото: instagram*/biankarnb)

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская

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#отдых
#певица
#операции
#девушка
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Рэпер Artik заморозил недвижимость в РФ почти на 150 миллионов
Уехавший рэпер Artik заморозил недвижимость в РФ почти на 150 миллионов
08 апреля 2025, 11:02

Рэпер Artik (Фото: Instagram*/artik)

Музыкант Artik (Артём Умрихин), уехавший из России, «заморозил» имущество в стране на сумму около 150 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как утверждает источник, до переезда в ОАЭ Умрихин успел приобрести три объекта недвижимости: квартиру в районе Печатники стоимостью 9 миллионов, земельный участок с трехэтажным домом и бассейном в Красногорском районе за 124 миллиона, а также нежилое помещение в Царицыно, оцененное в 4 миллиона. По всей видимости, продавать эту собственность музыкант не торопится, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Кроме этого, у артиста в России остаются два действующих бизнеса. По данным источника, в 2024 году компания «Селф мэйд паблишинг» при выручке в 1,6 миллиона рублей получила убыток в размере 700 тысяч. Вторая фирма также ушла в минус — при выручке 24 миллиона рублей её убытки составили 3 миллиона.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская

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#музыкант
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