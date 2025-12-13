«Просто вставай и делай»: Полина Гагарина раскрыла своё жизненное кредо

13 декабря 2025, 15:34

Певица Полина Гагарина назвала маму источником своих жизненных установок

Полина Гагарина (Фото: Telegram @gagara1987official)

Певица Полина Гагарина раскрыла свой жизненный принцип на шоу «ДОстояние РЕспублики. 2000-е» на Первом канале. Её слова приводит издание VOICE.





В студии присутствовали родные и коллеги певицы. На вопрос о жизненном кредо, Гагарина представила свою маму Екатерину и заявила, что все установки получила от неё.

«Если не попробуешь, не рискнёшь, не сделаешь то, о чём мечтаешь, в чём сомневаешься... Просто вставай и делай!» — высказалась артистка.