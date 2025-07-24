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«Выстоять очередь из мужчин»: как возлюбленный Анфисы Чеховой завоевал ее сердце

Знакомство Анфисы Чеховой и ее возлюбленного произошло на модной премии
Анфиса Чехова (Фото: Instagram*/achekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова встретила своего возлюбленного-продюсера Александра Златопольского на модной премии, которую сама и вела.



Мужчина пришел получить приз в номинации «Продюсер года» и был наслышан о ведущей программы «Секс с Анфисой Чеховой», а вот она тогда не знала Златопольского.

Как пишут «Страсти», искра между знаменитостями пробежала, когда они встретились на сцене. Александр предпринял активные действия и пробрался через помощницу звезды, которая хотела отогнать его. За номером Чеховой выстроилась толпа.

Златопольский подчеркнул, что ему пришлось «выстоять очередь из мужчин, которые тоже хотели пригласить куда-то» Чехову. Однако продюсер покорил звезду. Фанаты заметили, что женщина светится от счастья рядом с возлюбленным.

*Запрещен в РФ

Никита Кротов

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