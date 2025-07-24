«Выстоять очередь из мужчин»: как возлюбленный Анфисы Чеховой завоевал ее сердце

24 июля 2025, 21:42

Знакомство Анфисы Чеховой и ее возлюбленного произошло на модной премии

Анфиса Чехова (Фото: Instagram*/achekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова встретила своего возлюбленного-продюсера Александра Златопольского на модной премии, которую сама и вела.