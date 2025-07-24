Ксению Бородину шокировали комментарии поклонников: «Наглядный пример бабской зависти»

24 июля 2025, 21:16

Бородина вступилась за Дженнифер Лопес, которую раскритиковали её подписчики

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина осталась в восторге от концерта Дженнифер Лопес, который она посетила вместе с семьёй. Однако подписчики телезвезды её эмоций не разделили и раскритиковали певицу.





Поклонники Бородиной написали, что на 55-летнюю Лопес неприятно смотреть, поскольку в таком возрасте она продолжает зарабатывать «голой жопой». Также они указали на пластику, которую делала звезда.



Такие комментарии повергли Ксению в шок, и она поспешила доходчиво объяснить, что думает об авторах таких сообщений.





«Вот вам наглядный пример бабской зависти. Даже не женской, а именно бабской! В 55 лет провести концерт 2 часа 20 минут, не останавливаясь танцевать на сцене, общаться с публикой, переодеваться каждые две песни и иметь такую потрясающую фигуру! Когда женщины научатся поддерживать других женщин, научатся радоваться за чужие достижения и признавать, а не обесценивать!», – эмоционально высказалась Бородина в личном блоге.