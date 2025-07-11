Актер Марк Эйдельштейн совершил первый в жизни прыжок с парашютом

11 июля 2025, 16:35

Марк Эйдельштейн (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Первый в жизни прыжок с парашютом совершил актер Марк Эйдельштейн. Звезда отечественного кинематографа сообщил о своем триумфе в соцсетях, опубликовав захватывающие кадры.





По мнению бьюти-обозревателей, Марк решил взять от жизни все и исполнил одну свою мечту. Судя по его лицу, Эйдельштейн получил массу эмоций и впечатлений. По собственному признанию артиста, он нашел «лучшее место на Земле».



Марк Эйдельштейн (Фото: Instagram*/mark.eydel)





«…Буду отвечать: 4000 метров над Окой, где-то в районе Коломны. Точные координаты не знаю, ну там не ошибётесь: вверх, направо и вниз до упора», — сказано в публикации.

