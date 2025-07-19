Виталий Гогунский объяснился после скандала: «Я очень старался»

19 июля 2025, 21:44

Виталий Гогунский объяснился после скандального интервью

Виталий Гогунский (фото: Telegram @gogunsky_v)

Виталий Гогунский заявил, что не собирается оправдываться и пытаться доказать свою точку зрения. 47-летний актёр готов оставлять своё мнение при себе.





Звезда сериала «Универ» попал в эпицентр скандала, заявив в интервью, что не потерпит рядом с собой женщину в плохом настроении.



Также он заявил, что не собирается добиваться девушек и доказывать им, почему лучше выбрать именно его. Высказывания Гогунского возмутили многих, в том числе и представителей шоу-бизнеса. Теперь Виталий решил объясниться.





«Когда-то я очень старался. Пытался, чтобы мой свет, моё понимание дошли до каждого. Казалось, если не поймут все, значит, я сделал что-то не так. Теперь я знаю: мой свет не дойдёт до каждого. И это больше не повод для сомнений или печали. Это просто факт», – подчеркнул Гогунский в своём Telegram-канале.