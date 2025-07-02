Актера Виталия Гогунского заочно приговорили к 12 годам тюрьмы на Украине
Винницкий городской суд Украины заочно приговорил актера Виталия Гогунского, наиболее известного по роли Кузи в российском ситкоме «Универ», к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.
Суд также постановил лишить Гогунского права занимать должности, связанные с организацией политических мероприятий, и конфисковал все его имущество. Дополнительно с актера взыскали 380 долларов США в пользу Украины на покрытие судебных экспертиз («за траты на проведенную экспертизу»).
Гогунский, уроженец Кременчуга Полтавской области, публично поддержал российскую армию после начала СВО. Актер неоднократно участвовал в благотворительных концертах для участников СВО в различных российских городах. 25 июня он выступил в Донецке и Мариуполе для сотрудников Росгвардии, МВД и МЧС.
В июне 2024 года Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против него уголовное дело по обвинению в оправдании действий России, коллаборационизме и пропаганде войны.
Ранее «Радио 1» передавало, что певицу Милану Стар, дочь Виталия Гогунского, заметили на свидании с 16-летним актёром из сериала «Слово пацана» Леоном Кемстачем. Молодые люди сидели друг напротив друга и непринуждённо общались.
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