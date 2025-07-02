Актера Виталия Гогунского заочно приговорили к 12 годам тюрьмы на Украине

02 июля 2025, 06:20

Виталий Гогунский (Фото: Инстаграм* @gogunskv)

Винницкий городской суд Украины заочно приговорил актера Виталия Гогунского, наиболее известного по роли Кузи в российском ситкоме «Универ», к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.





Суд также постановил лишить Гогунского права занимать должности, связанные с организацией политических мероприятий, и конфисковал все его имущество. Дополнительно с актера взыскали 380 долларов США в пользу Украины на покрытие судебных экспертиз («за траты на проведенную экспертизу»).



Гогунский, уроженец Кременчуга Полтавской области, публично поддержал российскую армию после начала СВО. Актер неоднократно участвовал в благотворительных концертах для участников СВО в различных российских городах. 25 июня он выступил в Донецке и Мариуполе для сотрудников Росгвардии, МВД и МЧС.



