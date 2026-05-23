Оксана Акиньшина выложила первые кадры с новорождённым сыном от Данилы Козловского
В подмосковном госпитале «Лапино» 6 мая у Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского родился сын. Пара впервые стала родителями вместе. Актриса подарила возлюбленному мальчика, которого назвали Лео.
Спустя несколько дней после родов Акиньшина поделилась трогательным снимком из палаты. На кадре ее запечатлели в просторной ночной рубашке рядом с кроваткой новорождённого. В кадр также попал большой букет цветов, подаренный Козловским избраннице.
Сам актёр эмоционально прокомментировал событие. Данила признался, что с появлением сына острее всего ощутил смысл жизни и поблагодарил Оксану за «это чудо». Он назвал малыша «крохотным львёнком» и «безусловной любовью». Артист также подчеркнул, что они с Акиньшиной очень долго ждали рождения малыша.
О его появлении на свет стало известно 18 мая. Для Оксаны мальчик стал четвертым ребенком.
