«Ты похожа на трансвестита»: за что Мария Шукшина избивала дочь до крови и кто изнасиловал ее сестру

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Отношения между Марией Шукшиной и ее дочерью Анной с раннего детства были натянутыми. Однако девушка впервые призналась, что знаменитая мать не просто была к ней слишком строга и обделяла вниманием, но и жестоко наказывала. О том, что произошло в семье Шукшиных и из-за чего родные мать и дочь не могут найти общий язык расскажет редакция «Радио 1».
Анна Шукшина рассказала об отношениях с матерью
Фото: соцсети А. Шукшиной
36-летняя дочь Марии Шукшиной Анна рассказала, что стала заниматься бодибилдингом, потому что пережила непростое детство и часто сталкивалась с суровыми методами воспитания со стороны матери.
«Мама очень сильно меня била за уроки, вплоть до кровотечения из носа. Причем доходило до того, что она меня водила лечить к лору, потому что у меня не прекращалась кровь из носа. Настолько она меня била», — пожаловалась Анна в эфире телеканала НТВ.
При этом наследница Шукшиной отметила, что к ее младшим братьям мать была более благосклонна.
«К моим младшим братьям она относилась совершенно по-другому. Их она не наказывала. Мне никогда не давала денег, только на праздники. А им — всегда и без проблем», — рассказала Анна.Несколько месяцев назад Анна все-таки встретилась с матерью, чтобы наладить отношения. Однако душевный разговор между ними быстро перерос в конфликт.
«25 июля, в день рождения дедушки, я сделала пост, посвященный ему, и попросила маму сделать репост у себя на странице в социальных сетях. На что она мне отвечает: «Нет, мне не нравится фотография». Фотография не поста, а моя фотография, где я стою в купальнике со всеми своими мышцами. В тот момент я поняла, что этот человек не примет меня никогда и не поймет меня никогда. После этого я даже не хочу… Всё, мамы для меня нет. Это очень больно», — заявила Анна в студии ток-шоу «Звезды сошлись».
По словам девушки, причина недопониманий с родительницей кроется в том, что она была нежеланным ребенком.
«Я как-то спросила: «Мама, я незапланированный ребенок?» Она сказала — «Да». Для меня это очень больная тема. Все, нелюбимый, иди. И это сложно. Поэтому все это и выросло», — говорит Анна, демонстрируя свои мышцы.
Теперь Мария Шукшина, по словам Анны, и вовсе не подбирает слова, чтобы описать внешностью наследницы.
«В последний раз вместо привет, она мне сказала: ''Ты похожа на трансвестита''», — признается дочь Шукшиной.
Конфликт между Ольгой и Марией Шукшиной
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В семье Шукшиных конфликт между Марией и Анной не единственный. Дочери актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга не общаются уже 10 лет. Любые попытки выйти на контакт были тщетными. Лидия Николаева очень переживает из-за того, что ее самые родные люди находятся в ссоре. Актриса призналась, что точно не помнит, из-за чего начался конфликт.
«У сестер была такая любовь! Такое счастье было смотреть на них, жить для них. А теперь ни одна, ни другая не идут навстречу друг другу. Маша не подходит к телефону, не хочет разговаривать. В общем, для меня это всё сложно», — пояснила звезда фильма «Калина красная».
Ольга Шукшина призналась, что ее изнасиловал известный режиссер
53-летняя Ольга Шукшина стала жертвой изнасилования. Поклонники знаменитого семейства предполагают, что именно это событие могло отразиться на психике женщины и ее отношениях с родной сестрой и матерью. Сестра Марии Шукшиной с детства находилась в творческой атмосфере. Она не скрывает, что в этом окружении царили распущенные отношения. Знаменитые друзья родителей актрисы часто навещали их, и Ольга привыкла к такого рода встречам, хотя сама не участвовала в них.
Когда Ольге было чуть больше 20 лет, к ней в комнату неожиданно вошел известный режиссер, имя которого она решила не упоминать.
«Этот человек уже умер, и, скажем так, он был на слуху. Замечательный и талантливый режиссер. Когда он пришел ко мне, то, мягко говоря, можно сказать, что он перешел границы. Просто сделал и ушел», — рассказала Ольга.
Она отметила, что не сообщила об этом ни матери, ни кому-либо другому.
«У нас не было привычки делиться переживаниями. Затем пришло чувство стыда», — призналась она.Читайте также:
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Анастасия Хохлова