Звезда шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Шепс попал в больницу после расследования в деревне каннибалов

Александр Шепс (Фото: Телеграм@аlexandersheps)
Участники шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» прибыли в деревню Емметово, находящуюся в двух часах езды от Уфы. В этой башкирской местности Александр сразу почувствовал мощное энергетическое давление, исходящее, как будто, от давно ушедших поколений. Шепс отметил, что это связано с «энергетической воронкой космического уровня», возникшей в результате осквернения священного места.
«Люди, нарушившие целостность места памяти, создали магнит для смерти. Это ужасная энергетическая аномалия, питающаяся горечью и несправедливостью», — рассказал Александр.
В ходе расследования медиум неожиданно потерял контроль, пытаясь сломать забор, словно желая преодолеть преграду, видимую только ему. Когда экстрасенса удалось оттащить, его руки были в крови.
«Я вообще не понимаю, что произошло... Я мог порезать вены на этом заборе», — признался старший брат Олега Шепса.
В результате этого инцидента ему понадобилась медицинская помощь, и он был госпитализирован для дальнейшего обследования и лечения.
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