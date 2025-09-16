Cын Софии Ротару продолжает платить налоги в казну России
Сын известной певицы Софии Ротару, 55-летний Руслан Евдокименко, живет под Киевом и продолжает уплачивать налоги в российскую казну. Помимо этого, он не отказывается от своего гражданства РФ, которое получил в ноябре 2015 года.
По информации Telegram-канала Shot, в 2016 году Евдокименко зарегистрировал ИП и стал директором компании «Вилла София». Его мать оставалась собственницей виллы в Ялте. До 2019 года семья получала прибыль более 2 миллионов рублей. Однако в 2020 году компания понесла убытки в размере 6 миллионов рублей, что привело к ликвидации бизнеса в 2021 году.
После закрытия фирмы Ротару переписала виллу на сына, опасаясь конфискации. Евдокименко по-прежнему остается гражданином России и считается владельцем виллы в Ялте. Семья Ротару продолжает содержать её, оплачивая услуги садовника и имущественный налог.
Помимо этого, Руслан продолжает публиковать посты с патриотичными лозунгами в поддержку Украины, несмотря на то что в начале специальной военной операции пытался покинуть страну вместе с сыном.
Читайте также: