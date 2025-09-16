Cын Софии Ротару продолжает платить налоги в казну России

16 сентября 2025, 09:33

София Ротару (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Сын известной певицы Софии Ротару, 55-летний Руслан Евдокименко, живет под Киевом и продолжает уплачивать налоги в российскую казну. Помимо этого, он не отказывается от своего гражданства РФ, которое получил в ноябре 2015 года.