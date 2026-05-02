Стало известно имя новой девушки Потапа, который объявил о разводе с Каменских

02 мая 2026, 21:13

Алексей Потапенко и Анастасия Каменских (Фото: Instagram* @kamenskux_daily)

Артисты Потап (Алексей Потапенко) и Анастасия Каменских объявили о расставании после семи лет брака. По слухам, продюсер уже давно живёт с другой женщиной. Об этом сообщает «КП».





Источники называют избранницей 44-летнего музыканта дизайнера Анну Андрийчук. Слухи об их романе длятся уже не один год. По сведениям инсайдеров, Потап увёл Анну у Алексея Завгороднего — солиста группы «Время и Стекло», которая распалась ещё в 2020-м.



Сообщается, что и сама Каменских тоже не одна: у певицы есть мужчина, ради которого она начала активно худеть. Официально пара подтвердила разрыв в одинаковых постах в соцсетях накануне. Они поблагодарили фанатов за 20 лет совместного творчества и попросили уважать их решение. Комментировать причины расставания артисты отказались.





