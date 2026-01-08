Звезда сериала «Остаться в живых» рассказала о последствиях черепно‑мозговой травмы

08 января 2026, 02:14

Актриса Эванджелин Лилли рассказала о последствиях черепно‑мозговой травмы

Эванджелин Лилли (Instagram* / @evangelinelillyofficial)

Спустя полгода после полученной травмы 46-летняя звезда сериала «Остаться в живых» Эванджелин Лилли обнародовала результаты медицинского обследования. Об этом пишет издание Super.