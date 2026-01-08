Звезда сериала «Остаться в живых» рассказала о последствиях черепно‑мозговой травмы
Спустя полгода после полученной травмы 46-летняя звезда сериала «Остаться в живых» Эванджелин Лилли обнародовала результаты медицинского обследования. Об этом пишет издание Super.
По данным сканирования, у актрисы выявили снижение функций практически во всех отделах мозга. Первоначально Лилли предполагала, что ухудшение когнитивных способностей связано с перименопаузой, однако медицинские исследования опровергли эту версию.
Инцидент произошёл в мае 2025 года. Актриса потеряла сознание и упала, ударившись лицом о камень. В результате она получила сотрясение мозга и другие повреждения. Тогда же Лилли опубликовала фото полученных травм, добавив, что случившееся стало для неё своеобразным «перезапуском».
Несмотря на серьёзность диагноза, актриса демонстрирует решимость к восстановлению. По её словам, травма вынудила снизить темп жизни и провести более спокойный финал 2025 года.
