У Сорина был магический дар, а Яковлевым управляли темные силы: раскрыта тайна смерти солистов «Иванушек». Дело в проклятии?

Жора Крыжовников, он же Андрей Першин, широко известен как режиссёр и сценарист фильмов «Горько!», «Самый лучший день» и сериалов «Звоните ДиКаприо!», «Слово пацана. Кровь на асфальте». 14 февраля он отмечает 46-й день рождения. «Радио 1» расскажет о его конфликте с Сергеем Буруновым, создании «Слова пацана» и подробностях личной жизни.