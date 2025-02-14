У Сорина был магический дар, а Яковлевым управляли темные силы: раскрыта тайна смерти солистов «Иванушек». Дело в проклятии?

Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Андреев и Олег Яковлев (Фото: Инстаграм* @apollonov_ag)
Даже сейчас многих волнует вопрос: нет ли проклятия на группе «Иванушки International». Ведь оба «третьих» солиста музыкального коллектива Игорь Сорин и Олег Яковлев рано скончались, едва решив покинуть музыкальную группу и начать сольную карьеру.
Игорь СоринИгорь Сорин в 1995 году по предложению своего друга и будущего солиста «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова прошел кастинг у продюсера Игоря Матвиенко — в то время он планировал создать новый коллектив из молодых людей с абсолютно новым звучанием. Так Сорин и стал третьим солистом в самом первом составе группы «Иванушки International».
После выпуска первой песни «Тучи» коллектив обрел широкую популярность. В период с 1995 по 1998 года группа «Иванушки International» занимала первые полосы. К слову, на многие композиции писал стихи именно Сорин.
Однако Игорь хотел большего. Он желал оставить привычный образ. Так Сорин осознал, что быть в группе он больше не может.
«В каждом из нас с самого раннего возраста идет борьба за сущность, скажем, между небом и землей. Они делят человека. Если побеждают земные качества, то в человеке проявляется одна из этих форм, качеств – стадность. Если же в тебе больше неба, ты одиночка», — отмечал в одном из интервью Сорин.
Игорь Сорин, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Аполлонов(Фото: Инстаграм* @kirillandreev71)
В 1988 Игорь ушел из музыкального коллектива и стал заниматься собственным репертуаром.
«Я ухожу из группы, но это не проблема. Наоборот, я жду и радуюсь, что уйду и займусь чем-то новым. Перестану валять дурака, играть и заниматься цирком. Получилось так, что я попал в очень ограниченную историю, как музыкально, так и литературно. И моя природа восстала. За эти два года я познал все — огонь, воду и медные трубы», — делился певец.
Но Игорь потихоньку начал впадать в депрессивную отрешенность. Работа над новыми песнями не отвлекала молодого человека и произошло то, чего никто не ожидал. В 1998 году Сорин в последний раз вышел покурить на балкон. Исполнителя обнаружили под окнами дома в луже собственной крови. Умер 28-летний артист в больнице.
«Когда мы узнали, что Игорь выпал из окна, мы поехали с Рыжим к нему в больницу. Он был еще живой, но без сознания. Потом я собрал всех «Иванушек», мы поехали на вечернюю службу в Саввино-Сторожевский монастырь. Думали, что закажем за здравие. Приехали, начали служить, а потом нам сообщили, что уже все» — откровенничал Игорь Матвиенко в беседе с Lenta.ru.
Андрей Григорьев-Аполлонов, Игорь Сорин и Кирилл Андреев (Фото: Инстаграм* @apollonov_ag)
Официальной причиной смерти назвали остановку сердца. Однако выдвигали версию и о самоубийстве, поскольку в квартире Игоря следователи обнаружили предсмертную записку. Близкие певца не верили в это, так как Сорин слишком сильно любил жизнь.
«Это какая-то непонятная история. Трагический случай. Игорь очень сильно любил жизнь. Никто у нас в группе не верил, что это самоубийство. Речи о самоубийстве не могло быть. Это полностью исключено», — подчеркивал его коллега певец Кирилл Андреев.
Иные говорили, что это было предумышленное убийство. К сожалению, до правды так и не докопались.
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Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис отмечал, что есть такое понятие как проклятие популярности. Огромное количество звездных коллективов формируют из себя определенную структуру на тонком плане и в астральном мире.
«Очень часто в обмен на ее популярность такие структуры могут забирать жертвы. Причем жертвы в виде тех людей, которые так или иначе связаны с этим коллективом, но почему-то хотят, например, из него уйти. То есть держатся в разных заложниках», — рассказал эксперт в беседе с Пятым каналом.
Андрей Григорьев-Аполлонов, Игорь Сорин и Кирилл Андреев (Фото: Инстаграм* @apollonov_ag)
Но Харрис полагает, что на коллективе «Иванушки International» подобного проклятия нет. У этой группы светлая природа. При этом эксперт уточнил, что у Сорина и Яковлева был тяжелый путь.
«Сорин — это человек, обладающий магическим даром, магическими способностями. Он должен был в своем текущем воплощении найти точку применения. Самое простое, что можно сделать: это творчество, это музыка, актерская игра и так далее. Но дар был настолько силен, что человеку нужна была точка приложения. Он должен был заниматься духовным развитием, самопознанием», — обратил внимание экстрасенс.
У Сорина кроме дара присутствовала способность влиять на пространство. И в случае с певцом ранний уход из жизни не связан с проклятием.
«Это состояние человека. Потому что я вижу у него в районе пятой чакры состояние депрессивности. Он думает о деньгах, о собственном пути, о том, что что-то не получается. И на шестой я вижу метку смерти. То есть человек думал о смерти, человек ждал смерть. Соответственно, при его уровне экстрасенсорной силы и влияния на пространство все это учитывалось», — выразил свое мнение Харрис.
Оккультист обратил внимание, что подобным людям опасно впадать в депрессию, потому что они умеют и могут программировать пространство. Это и произошло с Сориным, по мнению Харриса.
Андрей Григорьев-Аполлонов и Олег Яковлев (Фото: Инстаграм* @apollonov_ag)
Олег ЯковлевСменивший в группе Сорина Олег Яковлев в конце 1990-х стал новым участником известного музыкального коллектива. Изначально поклонники не могли привыкнуть к новенькому. Однако потом полюбили.
«Когда я пел в «Иванушках» заглавные партии, все они становились хитами: и «Беги», и «Реви», и «Золотые облака», и «Снегири», и «Тополиный пух». У меня есть дар — петь хиты именно так, как хочет композитор», — отмечал Олег.
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В 2013 году Яковлев захотел уйти из группы и развивать сольную карьеру. Потом его место занял певец Кирилл Туриченко. У Олега не получилось добиться успеха в сольной карьере. Концертов было мало, а радиостанции не хотели брать его песни. Так впечатлительный Яковлев стал все чаще прикладываться к бутылке.
«Олег был довольно замкнутый человек, держался особняком. Главной его проблемой был алкоголь. Сколько я видел Олега, он всегда был подшофе, это началось еще в его бытность в группе «Иванушки». У него была больная печень, цирроз, и пить ему было категорически нельзя. Но он не сумел побороть алкогольную зависимость. Хотя пытался», — делился продюсер Леонид Дзюник.
Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Андреев и Олег Яковлев (Фото: Инстаграм* @apollonov_ag)
В 2017 году Олег Яковлев скончался. Медики диагностировали исполнителю двустороннюю пневмонию, осложненную циррозом печени. Потом даже самые ярые скептики стали задумываться о мистике.
«Он родился 18 числа. А в оккультизме это одно из самых мощных чисел, отвечающих за темную магию. Таких людей очень часто проверяют в жизни, какой путь они выберут: светлый или темный. Но в случае с Олегом я четко вижу в зоне четвертой чакры приворот от женщины, который со временем превратился в порчу и открыл портал для темных сил, которые вошли в жизнь Олега, и они им управляли. Они могли его искушать и испытывать», — полагает экстрасенс Харрис.
Оккультист обратил внимание, что кончина Яковлева не была предначертана судьбой. Обстоятельства сложились ужасно, как говорил экстрасенс, из-за темных сил, которые желали популярности.
«Как только он задумался о том, чтобы оттуда выходить [из группы], о каком-то собственном пути, начали происходить пугающие обстоятельства. Думаю, у него были и сны, и разные размышления, что этого не нужно делать. Именно вот этот шаг отхода от популярности сыграл с ним злую шутку. Также увеличивается количество различных пороков у человека. Он может начать пить алкоголь, потреблять запрещенные вещества, быть вспыльчивым и так далее. Это все демоны играют с человеком, и в итоге они привели его вот к такому завершению. Но все-таки первоисточником входа этих темных сил в его жизнь послужил приворот», — обратил внимание Харрис.
Кстати, в настоящий момент на группе нет каких-либо темных воздействий. И все должно быть дальше прекрасно, полагает Андрей Харрис.
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