Влад Соколовский ответил на обвинения Риты Дакоты в неуплате алиментов дочери

25 октября 2026, 19:30

Влад Соколовский (Фото: Instagram* @vs20)

Влад Соколовский в личном блоге ответил на обвинения бывшей жены Риты Дакоты в том, что он не помогает финансово их дочери Мие. Ранее певица заявила, что алименты певец платит нерегулярно и «по настроению».





Соколовский изложил свою версию. С бывшей женой музыкант не общается, а с дочкой поддерживает связь через няню и онлайн. Алименты, по его словам, он платит исправно.

«Маргарита продолжает получать свои официальные алименты каждый месяц. Получает она их уже девятый год. Формулировки «через раз» или «нерегулярно» абсолютно недопустимы. Мне до конца непонятно: либо Маргарита критически невнимательна, чтобы проверить свои счета в банках (деньги присылались на разные счета), либо это очередная провокация для соцсетей и людей», — заявил артист.