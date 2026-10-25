Влад Соколовский ответил на обвинения Риты Дакоты в неуплате алиментов дочери
Влад Соколовский в личном блоге ответил на обвинения бывшей жены Риты Дакоты в том, что он не помогает финансово их дочери Мие. Ранее певица заявила, что алименты певец платит нерегулярно и «по настроению».
Соколовский изложил свою версию. С бывшей женой музыкант не общается, а с дочкой поддерживает связь через няню и онлайн. Алименты, по его словам, он платит исправно.
«Маргарита продолжает получать свои официальные алименты каждый месяц. Получает она их уже девятый год. Формулировки «через раз» или «нерегулярно» абсолютно недопустимы. Мне до конца непонятно: либо Маргарита критически невнимательна, чтобы проверить свои счета в банках (деньги присылались на разные счета), либо это очередная провокация для соцсетей и людей», — заявил артист.Певец добавил, что только дважды просил об отсрочке, и предложила её, по его словам, сама Дакота.