«Тут мне изменяют, а я не знаю»: Рита Дакота опубликовала фото со времен неуверенности в себе

Рита Дакота (Фото: соцсети)
Певица Рита Дакота часто говорит о большой работе, которую проделала над собой, и публикует архивные фотографии в соцсетях. На этот раз она показала подписчикам кадры того времени, когда еще была неуверенной в себе, а бывший супруг ей изменял.
«Тут я одинокая и неуверенная в себе. А тут мой бывший муж изменяет мне, а я еще не знаю», — подписала кадры Дакота.
Архивные кадры Риты Дакоты (Фото: соцсети)Она добавила, что это был как раз тот период, когда она продавала свои песни другим артистам, которые за них получали награды. При этом продюсеры не хотели работать с девушкой.
На сегодняшний день Дакота Рита собирает стадионы поклонников на своих концертах, счастлива в браке с супругом Федором Белогаем, с которым планирует родить второго ребенка. Сейчас пара воспитывает дочь певицы от первого брака.
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