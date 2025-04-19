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«До встречи в Гааге, где будут судить наших отцов»: актриса Мария Машкова о жизни в США и отличных от всех взглядах на СВО

Мария Машкова (Фото: Instagram*@masha_mashkova_official)

Мария Машкова (Фото: Instagram*@masha_mashkova_official)

Российская актриса театра и кино Мария Машкова 19 апреля отметила свой 40-летний юбилей. Звезда кино широко известна публике как дочь народного артиста России Владимира Машкова, а также ярая противница СВО. По идейным соображениям Мария разругалась с семьей и уехала жить в Америку. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Успешная карьера в РФ


Мария Машкова (Фото: Instagram*@masha_mashkova_official)

Мария Машкова, будучи дочерью актеров, рано вышла на большую сцену. Уже в 7-летнем возрасте девочка играла в спектакле «Виктория» на сцене театра имени Владимира Маяковского. А в старших классах Машкова на правах взрослой актрисы демонстрировала своё мастерство в постановке «Строитель Сольнес», основанной на пьесе Генрика Ибсена. В 2006 году после окончания Щукинского училища актриса стала частью труппы знаменитого театра «Ленком».

Свою карьеру в кино Мария Машкова также начала в раннем возрасте, дебютировав в 11 лет в фильме «Маленькая принцесса», который являлся адаптацией известной повести Фрэнсис Бернетт. Через год актриса снова появилась на экране в комедии «Мама, не горюй».

В 2000 году Машкова приняла участие в мелодраме Валерия Ахадова «Женщин обижать не рекомендуется», где её партнерами стали такие известные актеры, как Валерий Гаркалин и Вера Глаголева. В 2002 году она имела возможность поработать с Александром Абдуловым на съемках многосерийного проекта «NEXT 2». Однако настоящую популярность Мария обрела в 2005 году, когда вышел сериал «Не родись красивой», где она сыграла секретаря Марию Тропинкину в компании «Зималетто». Этот проект позволил ей выйти из тени знаменитого отца и продемонстрировать свои способности.

Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 55 работ в кино, среди которых можно выделить ленты «Котейка», «Идеалист», «Окаянные дни», «Любить нельзя ненавидеть», «Идеальный брак».

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СВО, как последняя капля


Александр Слободяник и Мария Машкова (Фото: Instagram*@masha_mashkova_official)

Мария Машкова с 2009 года состоит в браке с Александром Слободяником. Супруг является потомком известного советского пианиста Александра Слободяника старшего, который в свое время эмигрировал в Штаты. Сын счел возвращение на родину лишённым смысла и продолжил жить в США.

После свадьбы Машкова присоединилась к нему, периодически отлучаясь на съемки в Россию. Однако все изменилось с началом СВО. Мария назвала происходящее немыслимым и яро осудила действия правительства страны. Владимир Машков просил дочь одуматься, «быть хорошей россиянкой и попросить прощения за предательство», на что Мария пожелала ему оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге.

«До встречи в Гааге, где будут судить наших отцов. Там обнимемся и поплачем, сказав: «А что мы могли? Нам еще и 40 лет не было». Любовь всем папам, кто погряз во зле... Я как дочь еще поборюсь за своего», — писала актриса в соцсетях.

После скандала в 2022 году актриса оборвала связь с семьей, которая по ее мнению заняла совсем не правильную политическую позицию. Бабушка актрисы считает, что разум внучки затуманен пропагандой, а дядя и вовсе называет ее просто предательницей.


Гражданка США


Мария Машкова (Фото: Instagram*@masha_mashkova_official)

В ноябре 2023 года Машкова поделилась с подписчиками новостью о получении гражданства США. Также она изменила своё имя: отказалась от отчества, и теперь её зовут просто Маша Машкова.

«Вслед за мужем и дочерями стала американской гражданкой. Теперь я могу голосовать и исполнять обязанности присяжного. Раньше я была Мария Владимировна Машкова, отныне я новый человек - Маша Машкова», — писала актриса.

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О жизни в Америке


Мария Машкова (Фото: Instagram*@masha_mashkova_official)

Мария Машкова давно жила на две страны и с большим трудом привыкала к жизни в Америке. В интервью с молдавским журналистом актриса призналась, что США поначалу ее пугали.

«Когда уезжала оттуда, то прямо выдыхала. Потому что в Америке было очень сложно и страшно. А в Россию приезжаешь, тебе: "Здравствуйте, Машенька. До свидания, Машенька. Кофейку?" Я успокаивалась. Приезжала в Америку и такая: "Нет, здесь страшно. Ты что, хочешь, чтобы я сейчас кофе разливала и ходила опять по пробам? Не-е-т!"», — вспоминала Мария.

Но, окончательно оборвав отношения с родиной, Машкова вынуждена была научиться жить за океаном. Покорение Голливуда оказалось сложной задачей. Однако ей удалось пробиться в несколько зарубежных картин: «For All Mankind», «Lady in the Lake», «Limonov: The Ballad of Eddie», само собой, в качестве актрисы второстепенных ролей.

«Какие гонорары в Голливуде? Могу сказать, что я как начинающая получаю в Америке сейчас как вообще не начинающая в России. Но есть свои минусы. Много налогов. Косметология дороже. Непонятно, к кому пойти. Знаешь, какой у меня был косметолог в России? Отличный. Всех потеряла. За день могу заработать десятки тысяч долларов, но не всегда. Потом раздать всё агентам, менеджерам. А счета там какие?! Один телефон сколько стоит и проживание. Самое дорогое — аренда жилья. Мы живем в Лос-Анджелесе. Дети учатся в бесплатной школе, но для этого мы арендуем квартиру в хорошем районе, где достаточно дорогое жилье. Можешь уехать в район подешевле, но возникнет вопрос, куда отправлять детей учиться», — жаловалась Мария в одном из интервью.

Основным источником дохода для семьи Машковой по-прежнему служит магазин музыкальных инструментов, принадлежащий мужу. Но актриса не оставляет надежд построить карьеру в Штатах, заверяя публику, что возвращаться в Россию не собирается.


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Минобороны: ВС РФ нанесли удар по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»
19 апреля 2025, 14:56

Фото: istockphoto/NickolayV

Российские военные нанесли групповой комбинированный удар по месту проведения испытаний нового украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан». Атака проводилась с использованием высокоточного оружия наземного и морского базирования, а также беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесён вечером 18 апреля. В результате было нанесено огневое поражение месту дислокации ОТРК «Сапсан». Установки были доставлены на полигон для проведения испытаний. Кроме того, уничтожены норвежские зенитные ракетные системы NASAMS. В обязанность их расчётов входило прикрытие «Сапсанов» от атак с воздуха.

Все цели ударов достигнуты, намеченные военные объекты противника уничтожены, заключили в Минобороны РФ.

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#минобороны рф
#военные
#полигон
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ВС РФ освободили Шевченко в ДНР
19 апреля 2025, 13:42

Фото: iStock/zim286

Российские войска освободили населённый пункт Шевченко в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в сводке новостей из зоны СВО.
Отмечается, что село было взято под контроль бойцами подразделения группировки войск «Юг», которые нанесли поражение скоплениям живой силы и техники нескольких бригад ВСУ и осуществили успешные наступательные операции.

Ранее в этот день сообщалось о возвращении контроля над хутором Олешня под Курском.

Также в российском военном ведомстве сообщили о продолжении боём в районе Водолаги, Кровного, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области Украины.

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#село
#сво
#всу
#вс рф
#днр
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Военкор Коц обозначил главную цель наступления российских войск под Курском
Военкор Коц: Основная цель наступления российских войск под Курском — Юнаковка
19 апреля 2025, 13:35

Фото: istockphoto/Diy13

Главной целью текущего наступления подразделений российской группировки войск «Север» в Курской области является Юнаковка. Этот населённый пункт в Сумской области Украины является важным логистическим узлом ВСУ.
Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц. Ранее украинское командование пыталось зацепиться за участок государственной границы России около хутора Олешня. Туда пытались перебросить несколько штурмовых групп, но они были уничтожены российскими военными на марше. Затем в министерстве обороны РФ сообщили о полном освобождении этого населённого пункта.

«От Олешни открывается прямая дорога на Юнаковку, важный логистический узел ВСУ. До него — всего семь километров», — написал военкор в своём телеграм-канале.

Журналист считает вполне очевидным, что главной целью нынешнего наступления частей Вооружённых сил РФ на этом участке является именно Юнаковка.

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#курская область
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ВС РФ вернули контроль над хутором Олешня в Курской области
19 апреля 2025, 12:15

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили от ВСУ населённый пункт Олешня в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что вернуть контроль на российским хутором удалось благодаря активным наступательным действиям бойцов подразделения группировки войск «Север», которые продолжают разгром формирований ВСУ под Курском.

Также в сводке новостей от военного ведомства указано, что потери украинской армии в Курской области превысили 75 тысяч человек.

За минувшие сутки ВСУ потеряли в курском приграничье свыше 165 военнослужащих и один танк.

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Теснение ВСУ на покровском и торецком направлениях, освобождение поселка Валентиновка: последние новости СВО на 19 апреля
19 апреля 2025, 10:11

Фото: istockphoto/Andi_Martin

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


ВС РФ продолжают постепенно теснить противника из населённых пунктов Олешня и Горналь. ВСУ в очередной раз безуспешно пытались отправить подкрепление на позиции в Курской области. За минувшие сутки из Юнаковки командование украинской армии предприняло попытку передислоцировать в район Олешни несколько подразделений пехоты. Все военнослужащие противника были уничтожены в Сумской области.

Белгородская область


В районе населённых пунктов Поповка и Демидовка продолжаются позиционные столкновения. Противник несёт потери в результате действий войск РФ. В первой половине дня неприятель дважды пытался проникнуть на территорию Белгородской области. Обе группы, осуществлявшие атаку, были успешно ликвидированы с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В Сумской области активно работает авиация и артиллерия, нанося удары по позициям противника. Нацисты применяют беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по гражданским объектам. В частности, под атаками оказались населённые пункты Шебекино, Устинка, Бессоновка, Никольское, Мокрая Орловка, Долгое, Новоалександровка и Грузское.

Покровское направление


На этом участке фронта ВС РФ успешно продвигаются из района Котлино в сторону Покровска по основной дороге. По оперативным данным, российские штурмовые подразделения приближаются к окраинам населённого пункта Орехово, который находится в непосредственной близости от административной границы Днепропетровской области.

На восточном участке линии фронта, после успешного освобождения населённого пункта Елизаветовка, ВС РФ вошли в Миролюбовку. В настоящее время в этом районе продолжаются активные боевые действия.

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Торецкое направление


Министерство обороны РФ официально сообщило об освобождении Валентиновки на западном направлении Торецкого участка. Российские военные продвигаются вперёд, освобождая территорию Сухой Балки. На данный момент под их контролем находится уже около половины села. Освобождение Сухой Балки позволит ВС РФ выровнять линию фронта с Леонидовкой и приступить к наступлению на Романовку, обойдя Щербиновку с западной стороны.

Запорожское направление


Вдоль линии Лобковое – Щербаки продолжаются позиционные столкновения. Наиболее значительное продвижение зафиксировано в области Малых Щербаков, где российские войска продвинулись на севернее от линии фронта. Вчерашний прорыв позволил закрепиться на восточных границах Малой Токмачки, несмотря на понесённые потери.

Этот населённый пункт, который по сути является частью Орехова, занимает территорию длиной в 10 километров и играет важную роль в логистике украинских войск.

Угледарское направление


Российские военные продолжают наступление в сторону населённых пунктов Комар, Отрадное и Богатырь. Поступают сообщения о боевых действиях к северу от Шевченко и о том, что ВС РФ приближаются к окраинам Отрадного.

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