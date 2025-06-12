Владимир Мишуков прокомментировал слухи о том, что бросил сына из-за синдрома Дауна
Актер Мишуков опроверг слухи о том, что бросил сына из-за синдрома Дауна
Актер Владимир Мишуков опроверг в личном блоге слухи о том, что бросил сына из-за синдрома Дауна. Младшему наследнику артиста Платону сегодня 18 лет. Диагноз ему поставили в раннем детстве. При этом звездный отец сделал все ради достойного будущего своего ребенка.
«В Интернете появляются статьи обо мне. Заголовки гласят, что я бросил своего младшего сына Платона, якобы из-за того, что у него синдром Дауна. Это неправда. Ходят слухи, что я оставил Россию и уехал на Запад. Это тоже неправда. Я не уезжал и никого не бросал», — отреагировал Мишуков.Мужчина подчеркнул, что не перестает заботиться о сыне. Сейчас он оформляет опекунство. Владимир заключил, что поставленный сыну диагноз никак не повлиял на его любовь к нему. Что бы ни случилось, он, по его словам, не уедет от Платона.