Владимир Мишуков прокомментировал слухи о том, что бросил сына из-за синдрома Дауна

12 июня 2025, 19:03

Актер Мишуков опроверг слухи о том, что бросил сына из-за синдрома Дауна

Владимир Мишуков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Владимир Мишуков опроверг в личном блоге слухи о том, что бросил сына из-за синдрома Дауна. Младшему наследнику артиста Платону сегодня 18 лет. Диагноз ему поставили в раннем детстве. При этом звездный отец сделал все ради достойного будущего своего ребенка.







«В Интернете появляются статьи обо мне. Заголовки гласят, что я бросил своего младшего сына Платона, якобы из-за того, что у него синдром Дауна. Это неправда. Ходят слухи, что я оставил Россию и уехал на Запад. Это тоже неправда. Я не уезжал и никого не бросал», — отреагировал Мишуков.

