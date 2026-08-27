Раскрыта причина кончины Юрия Цурило
Причиной смерти актера Юрия Цурило стала онкология. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Точный диагноз и другие подробности, касающиеся заболевания, не раскрываются. Дата и место прощания также пока неизвестны.
Напомним, артист скончался в возрасте 79 лет. Он получил первую известность после выхода в 1988 году фильма Алексея Германа «Хрусталев, машину!». Всего на его счету свыше 140 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Бандитский Петербург», «Чернобыль», «В августе 44-го», «Главный конструктор», «Дурак» и другие. В разные годы Цурило служил в Новгородском областном драматическом театре, театрах Горького, Новосибирска, Норильска и Александринском театре в Санкт-Петербурге.
Несмотря на многократные номинации, актер отказывался от присвоения почетных званий. В одном из интервью он признался, что не понимает их смысла и просто получает удовольствие от своей работы.
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