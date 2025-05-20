Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Виктория Боня показала страшные кадры восхождения на Эверест

Виктория Боня показала страшные кадры восхождения на Эверест

Виктория Боня показала страшные кадры восхождения на Эверест
Виктория Боня (Фото: Инстаграм*/victoriabonya)

Виктория Боня (Фото: Инстаграм*/victoriabonya)

Виктория Боня показала страшные кадры восхождения на Эверест. Поднимаясь на вершину, телеведущая увидела тело альпиниста, который погиб, спускаясь с горного склона. Видео она опубликовала в своем телеграм-канале.
«Судя по кольцу, скорее всего человек спускался. Не рассчитал свои силы и остался здесь навеки», — отметила телезвезда.
Также она добавила, что подобные находки на пути к высшей точке планеты — не редкость. Тем не менее, несмотря на все сложности и опасности, Виктория рада, что решилась на это испытание.
«Многие погибли. Каждый день новый труп на вершине. Старые не считаем. Гора очень непростая. Очень! Не для слабонервных. Но божественно величественна! Я влюбилась в нее навек!» — подписала ролик Боня.



Напомним, телеведущая покорила Эверест, поднявшись на вершину 8848 метров со второго раза. Событие произошло утром минувшего понедельника, 19 мая.

Читайте также:

Влияет образ жизни: хирург оценил внешность «постаревшего» Влада Топалова

«Настя остро переживает его уход»: Андрей Малахов обнародовал последнее видео Волочковой и Григоровича

Лион Измайлов победил рак

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#видео
#instagram
#звёзды
#шоу-бизнес
#альпинист
#труп
Влияет образ жизни: хирург оценил внешность «постаревшего» Влада Топалова
Хирург Усунгван: Влад Топалов выглядит хорошо, на свой возраст
20 мая 2025, 09:42

Влад Топалов (Фото: Instagram*, @vladtopalovofficial)

Пользователи соцсетей, комментируя фотографии певца Влада Топалова, часто отмечают, что артист похудел и постарел. Как рассказал изданию «Страсти» реконструктивно-пластический хирург и онколог Максим Усунгван, Топалов выглядит хорошо и в целом соответствует своему возрасту. Однако нельзя не заметить наличие морщин — прежде всего в области носогубных складок и вокруг глаз. Врач также подчеркнул, что на состояние кожи влияет образ жизни, которого придерживается человек.
«Артист открыто рассказывал о своей борьбе с зависимостями, а такие факторы неизбежно отражаются на внешности: снижаются внутренние резервы организма, нарушается микроциркуляция, замедляется выработка коллагена — всё это отражается на внешности», — сказал Усунгван.
Он не увидел у Влада выраженного птоза, провисания овала лица. Лицо сохраняет чёткие контуры, а общее впечатление — живое и гармоничное. Кроме того, хирург отметил, что певец не прибегал к пластике и даже не делал базовые инъекционные процедуры: ботулотоксин, филлеры или биоревитализация.

Эксперт добавил, что у Влада Топалова яркая мимика и обаятельная улыбка — это его «бренд», поэтому, возможно, он сознательно избегает косметологических процедур, чтобы не потерять свою уникальность.

Максим Усунгван заключил, что сейчас Владу Топалову прибегать к хирургическим вмешательствам не стоит — в этом нет необходимости.
« <…> рациональнее ограничиться щадящими косметологическими процедурами: инъекционными и аппаратными методиками, которые позволяют <…> улучшить качество кожи и деликатно скорректировать возрастные изменения без утраты естественности и мимики», — добавил хирург.
Ранее актриса Анна Хилькевич заявила, что в будущем, возможно, сделает подтяжку ягодиц.

Читайте также:

Киркоров должен выплатить деньги фанаткам, пропустившим его концерт из-за ковида

«Настя остро переживает его уход»: Андрей Малахов обнародовал последнее видео Волочковой и Григоровича

Жизнь в США, роман с Жанной Фриске и неудачная пластика жены: где сейчас секс-символ «Иванушек International» Кирилл Андреев

*запрещён в РФ.
#деньги
#изменения
#эксперт
#певец
#хирург
#уход
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Настя остро переживает его уход»: Андрей Малахов обнародовал последнее видео Волочковой и Григоровича
Малахов показал последнее видео Волочковой и ушедшего из жизни Григоровича
20 мая 2025, 09:08

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/@volochkova_anastasiya)

Андрей Малахов поддержал Анастасию Волочкову, скорбящую по ушедшему из жизни Юрию Григоровичу. Телеведущий обнародовал последнее видео с балетмейстером и его ученицей, которая приехала поздравить его с днем рождения.

В тот день, поздравляя своего наставника, балерина отметила, что он был одним из немногих, кто поддержал ее после увольнения из Большого театра.
«Это человек, которому я обязана не только своей творческой жизнью, а вообще всей своей жизнью. Я вам благодарна за то, что вы есть, за то, что вы меня защищали в те времена, когда никто не вступался, а вы рядом были всегда», — поблагодарила артистка.
Юрий Николаевич ушел из Большого театра в 1995 году из-за внутренних конфликтов. После работал с разными коллективами, в том числе сотрудничал с Краснодарским театром балета. Григорович вспомнил, что тогда Волочкова так же его поддерживала. В 2008 году он вернулся обратно, став штатным хореографом.
«Она приезжала ко мне в Краснодар, она должна была получать гонорар за каждый спектакль, но она бесплатно приезжала. Это поразительно было! Ни копейки не брала», — уточнил маэстро.
Напомним, хореографа и артиста балета Юрия Григоровича не стало на 99-м году жизни. Главным местом его работы был Большой театр. В нем он прославился своими авторскими балетными постановками: «Иван Грозный» и «Каменный цветок» Сергея Прокофьева, «Щелкунчик» Петра Чайковского и другими.

Читайте также:

Лион Измайлов победил рак

Киркоров должен выплатить деньги фанаткам, пропустившим его концерт из-за ковида

Лера Кудрявцева написала завещание: «Не дай Бог, что произойдет»
#театр
#видео
#балет
#звёзды
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лион Измайлов победил рак
Mash: писатель-сатирик Лион Измайлов лечился от рака кожи пять лет
20 мая 2025, 09:04

Лион Измайлов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Артист эстрады, писатель-сатирик Лион Измайлов победил рак кожи после пяти лет лечения.
Как пишет телеграм-канал Mash, 85-летнему юмористу диагностировали болезнь в 2020 году. Артист проходил курс лечения и соблюдал рекомендации врачей.

Также известно, что совсем недавно Измайлова исключили из реестра онкобольных.

Читайте также:

Королева, Басков и Ревва: Звезды, которых пригласили на 54-летие Леры Кудрявцевой

Роскомнадзор оштрафовал блогера Настю Ивлееву на 30 тыс. руб.

«Никому не рассказывала»: об Анне Асти снимут документальный фильм
#болезнь
#звёзды
#артист
#врачи
#лечение
#рак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киркоров должен выплатить деньги фанаткам, пропустившим его концерт из-за ковида
Киркоров обязан выплатить деньги женщинам из-за отменённого концерта в 2020 году
20 мая 2025, 08:52

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

По решению суда компания «Филипп Киркоров Корпорейшн» обязуется выплатить деньги двум женщинам, которые не смогли посетить концерт артиста из-за введённого локдауна в 2020 году.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, одной поклоннице из Краснодара удалось отсудить около 40 тысяч рублей, второй из Ростова — 20 тысяч. Это стоимость билетов, моральная компенсация и судебные расходы.

Сейчас приставы пытаются взыскать деньги с компании Киркорова, но пока не получается: счета фирмы певца заблокированы уже как год.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, почему Киркоров отказывается говорить с журналистами об Алле Пугачёвой.

Читайте также:

«Павел любит постарше»: Мария Погребняк рассказала о предпочтениях своего экс-супруга

«У него горячая кровь»: Эвелина Бледанс честно высказалась о громком разводе Михаила Галустяна с женой

Беременная Рианна в наряде Смурфетты посетила фестиваль в Каннах с A$AP Rocky
#деньги
#приставы
#компании
#компенсация
#киркоров
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лера Кудрявцева написала завещание: «Не дай Бог, что произойдет»
«Не дай бог что произойдет»: Лера Кудрявцева написала завещание на детей
20 мая 2025, 08:03

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram-канал @lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева призналась, что все чаще думает о смерти. Неожиданное заявление телеведущая сделала в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
После празднования 54-летия Лера Кудрявцева намекнула на окончательное воссоединение с молодым мужем, с которым думала развестись из-за его пристрастия к алкоголю. Когда телезвезда выложила благодарственную речь, поклонники решили, что ее настроение вернулось в норму, пока она не шокировала новым заявлением.
«У меня двое детей. Я написала завещание своим детям. Вот так идешь — и кирпич на голову. Или не дай Бог, что произойдет», — размышляла Лера.
Исходя из слов знаменитости, она вновь на пределе. В недалеком прошлом Кудрявцева находилась в отчаянии из-за проблем со здоровьем, возникшим из-за сильного стресса.

Читайте также:

«Павел любит постарше»: Мария Погребняк рассказала о предпочтениях своего экс-супруга

«У него горячая кровь»: Эвелина Бледанс честно высказалась о громком разводе Михаила Галустяна с женой

Беременная Рианна в наряде Смурфетты посетила фестиваль в Каннах с A$AP Rocky
#звёзды
#шоу-бизнес
#дети
#телевидение
Следите за нашими новостями
в удобном формате