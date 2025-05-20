Виктория Боня (Фото: Инстаграм*/victoriabonya)
Виктория Боня показала страшные кадры восхождения на Эверест. Поднимаясь на вершину, телеведущая увидела тело альпиниста, который погиб, спускаясь с горного склона. Видео она опубликовала в своем телеграм-канале.
«Судя по кольцу, скорее всего человек спускался. Не рассчитал свои силы и остался здесь навеки», — отметила телезвезда.Также она добавила, что подобные находки на пути к высшей точке планеты — не редкость. Тем не менее, несмотря на все сложности и опасности, Виктория рада, что решилась на это испытание.
«Многие погибли. Каждый день новый труп на вершине. Старые не считаем. Гора очень непростая. Очень! Не для слабонервных. Но божественно величественна! Я влюбилась в нее навек!» — подписала ролик Боня.
Напомним, телеведущая покорила Эверест, поднявшись на вершину 8848 метров со второго раза. Событие произошло утром минувшего понедельника, 19 мая.
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