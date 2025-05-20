Влияет образ жизни: хирург оценил внешность «постаревшего» Влада Топалова

Влад Топалов (Фото: Instagram*, @vladtopalovofficial)
Пользователи соцсетей, комментируя фотографии певца Влада Топалова, часто отмечают, что артист похудел и постарел. Как рассказал изданию «Страсти» реконструктивно-пластический хирург и онколог Максим Усунгван, Топалов выглядит хорошо и в целом соответствует своему возрасту. Однако нельзя не заметить наличие морщин — прежде всего в области носогубных складок и вокруг глаз. Врач также подчеркнул, что на состояние кожи влияет образ жизни, которого придерживается человек.
«Артист открыто рассказывал о своей борьбе с зависимостями, а такие факторы неизбежно отражаются на внешности: снижаются внутренние резервы организма, нарушается микроциркуляция, замедляется выработка коллагена — всё это отражается на внешности», — сказал Усунгван.Он не увидел у Влада выраженного птоза, провисания овала лица. Лицо сохраняет чёткие контуры, а общее впечатление — живое и гармоничное. Кроме того, хирург отметил, что певец не прибегал к пластике и даже не делал базовые инъекционные процедуры: ботулотоксин, филлеры или биоревитализация.
Эксперт добавил, что у Влада Топалова яркая мимика и обаятельная улыбка — это его «бренд», поэтому, возможно, он сознательно избегает косметологических процедур, чтобы не потерять свою уникальность.
Максим Усунгван заключил, что сейчас Владу Топалову прибегать к хирургическим вмешательствам не стоит — в этом нет необходимости.
« <…> рациональнее ограничиться щадящими косметологическими процедурами: инъекционными и аппаратными методиками, которые позволяют <…> улучшить качество кожи и деликатно скорректировать возрастные изменения без утраты естественности и мимики», — добавил хирург.Ранее актриса Анна Хилькевич заявила, что в будущем, возможно, сделает подтяжку ягодиц.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина