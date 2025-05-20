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Влияет образ жизни: хирург оценил внешность «постаревшего» Влада Топалова

Хирург Усунгван: Влад Топалов выглядит хорошо, на свой возраст
Влад Топалов (Фото: Instagram*, @vladtopalovofficial)

Влад Топалов (Фото: Instagram*, @vladtopalovofficial)

Пользователи соцсетей, комментируя фотографии певца Влада Топалова, часто отмечают, что артист похудел и постарел. Как рассказал изданию «Страсти» реконструктивно-пластический хирург и онколог Максим Усунгван, Топалов выглядит хорошо и в целом соответствует своему возрасту. Однако нельзя не заметить наличие морщин — прежде всего в области носогубных складок и вокруг глаз. Врач также подчеркнул, что на состояние кожи влияет образ жизни, которого придерживается человек.
«Артист открыто рассказывал о своей борьбе с зависимостями, а такие факторы неизбежно отражаются на внешности: снижаются внутренние резервы организма, нарушается микроциркуляция, замедляется выработка коллагена — всё это отражается на внешности», — сказал Усунгван.
Он не увидел у Влада выраженного птоза, провисания овала лица. Лицо сохраняет чёткие контуры, а общее впечатление — живое и гармоничное. Кроме того, хирург отметил, что певец не прибегал к пластике и даже не делал базовые инъекционные процедуры: ботулотоксин, филлеры или биоревитализация.

Эксперт добавил, что у Влада Топалова яркая мимика и обаятельная улыбка — это его «бренд», поэтому, возможно, он сознательно избегает косметологических процедур, чтобы не потерять свою уникальность.

Максим Усунгван заключил, что сейчас Владу Топалову прибегать к хирургическим вмешательствам не стоит — в этом нет необходимости.
« <…> рациональнее ограничиться щадящими косметологическими процедурами: инъекционными и аппаратными методиками, которые позволяют <…> улучшить качество кожи и деликатно скорректировать возрастные изменения без утраты естественности и мимики», — добавил хирург.
Ранее актриса Анна Хилькевич заявила, что в будущем, возможно, сделает подтяжку ягодиц.

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Сделала девять абортов и оказалась в «плену» у бывшего: как живет Дана Борисова и за что ее лишили родительских прав
20 мая 2025, 10:12

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Телеведущая Дана Борисова вновь оказалась в центре внимания благодаря очередному откровенному интервью. В нем она честно рассказала о своем прошлом — зависимостях, громких романах, эскорте и потерянных годах. Как сегодня живет Борисова, расскажет «Радио 1».

«Я была безотказной»: откровенные признания


Дана Борисова, известная своей прямотой, призналась, что в молодости была «довольно-таки доступной женщиной». Она рассказала, что в ее жизни присутствовали наркотики, алкоголь, беспорядочные связи. Кроме того, у телеведущей биполярное расстройство.

«Я на пожизненной терапии. С утра принимаю шесть таблеток. Без них у меня сильнейшие и затяжные периоды депрессии. При этом у меня случаются приступы мании, которые могут длиться по два месяца. Два года назад как раз накрыл именно такой — мучилась полтора месяца», — вспомнила Борисова.

Телеведущая призналась, что в тот период потратила все деньги с банковских карт, а очнулась уже после Нового года в аэропорту Таиланда, не понимая, как туда попала. Своё поведение она позже отслеживала по историям в соцсетях: на одном из видео она лежала на косметологическом столе, где ей устанавливали нити. Также она обнаружила, что написала книгу.

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Борисова отметила, что, возможно, в тот период у неё были беспорядочные половые связи, но она этого точно не помнит.

Мужчины, романы и разочарования


Первым громким романом Борисовой стала связь с певцом Данко. По признанию самой Даны, она знала о беременности его девушки, но предпочла закрыть на это глаза. В конечном итоге мужчина выбрал семью и вернулся к матери своего будущего ребёнка.

Затем телеведущая вступила в отношения с соведущим программы «Армейский магазин» Александром Ильиным, однако их союз также не сложился. В отношениях с мужчиной ей пришлось сделать аборт.

Позже Борисова родила дочь от бизнесмена Максима Аксёнова. Однако уже через год и этот союз завершился скандалами.

Дана Борисова с дочкой и мамой (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Самой сильной любовной историей Борисова называет роман с помощником медиамагната Владимира Гусинского. Мужчина был щедр — дарил дорогие подарки и делал романтические жесты. Но даже он не стал тем самым: однажды она вместе с матерью Дана оказалась фактически в заточении у возлюбленного. Он пригласил их в загородный дом, откуда они не могли уехать почти два месяца.

«Я все время была в страхе, он на меня орал — я убегала в угол. Интим у нас был, но сквозь зубы — каждый раз как будто меня насиловали», — призналась ведущая.

Откровения о зависимости, эскорте и борьбе за трезвость


Борисова не избегает острых тем и не скрывает эпизодов своего прошлого. В одном из интервью она призналась, что несколько раз занималась эскортом — по её словам, исключительно под воздействием запрещённых веществ.

«Скажу честно, эскортом я занималась 3-4 раза. И я приезжала на эти встречи, употребив все что можно. На трезвую голову мне этим заниматься было страшно, больно и невыносимо. Клиенты на меня жаловались. И слава богу, что меня забрали потом в реабилитационный центр, где я вылечилась», — делилась Борисова.

По её признанию, гонорары за подобные встречи достигали 300 тысяч рублей, но трезвой она не могла решиться на участие в них.

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Свои переживания и путь через зависимость Дана подробно описала в книге «Жизнь под кайфом», в которой рассказала о детстве в Норильске, первых шагах в карьере, проблемах с наркотиками и множестве срывов.

В одном из телешоу Борисова рассказала, что до рождения дочери перенесла девять абортов, считая, что рождение ребёнка в тот момент разрушило бы её жизнь.

«Я была уступчива, не умела сказать "нет". И в плане секса была безответственна», — рассказала она.

Сейчас Дана считает, что пережитые аборты, в том числе хирургические, оказали серьёзное влияние на её психическое и физическое здоровье.

Дану Борисову лишили родительских прав


Одна из самых непростых и болезненных страниц в жизни телеведущей — её отношения с дочерью. Полина появилась на свет в 2007 году, но после расставания с отцом девочки в жизни Борисовой начался непростой период.

Борисова столкнулась с различными зависимостями, судебными разбирательствами и публичными скандалами. В какой-то момент ее она утратила родительские права. Лишь в 2018 году Дане удалось их восстановить, после чего она вновь начала жить с дочерью.

Дана Борисова с дочкой (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Однако наладить контакт оказалось непросто. Полина стремилась к общению с отцом и бабушкой. Конфликты в семье обострились после того, как девушка опубликовала откровенное фото в соцсетях — в ответ родственники со стороны отца заблокировали ее в социальных сетях.

Кроме того, девочка в одном из интервью обвиняла мать в лицемерии.

Не обошлось без напряжённости и в отношениях с другими родственниками. В 2015 году СМИ сообщили о конфликте Борисовой с её матерью Екатериной Ивановной. По некоторым данным, телеведущая выгнала мать из квартиры. Позже стало известно, что именно мать Даны первой забила тревогу по поводу возможной зависимости дочери и обратилась за помощью в программу «Пусть говорят».

Сложности наблюдались и в общении с сестрой Ксенией. Борисова неоднократно высказывала критику в её адрес, осуждая выбор профессии — Ксения работает стюардессой. Телеведущая называла её поведение инфантильным и призывала сменить сферу деятельности.

Новая глава в жизни: Дана Борисова сегодня


Теперь Борисова придерживается трезвости и живет в «гостевом браке» с бизнесменом из Лондона. Он регулярно прилетает в Москву, оказывает финансовую поддержку, дарит подарки и помогает с расходами, в том числе на отдых её дочери Полины.

Избранник Борисовой — многодетный отец, у него пятеро детей от четырёх разных женщин. Сама Дана признаётся, что не стремится к материнству и на данном этапе жизни ценит стабильность, свободу и заботу со стороны партнёра.

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Их знакомство произошло при весьма необычных обстоятельствах.

«История знакомства была очень романтичной. Я улетала в Колумбию на съемки "Звезд в джунглях". И, как обычно, у меня не было карточки, чтобы платить за границей. Я написала в чат жильцов моего ЖК, ни один из соседей не откликнулся. Я уже была на стыковке в одном из аэропортов, когда мне пришло сообщение от него», — рассказала ведущая.

Мужчина представился Кириллом, сообщил, что живёт в Великобритании, а его родственница проживает в том же доме, что и Борисова. Без лишних слов он прислал ей данные своей карты и предложил ею воспользоваться.

«Потом он сказал ключевую фразу — "Вернешь как-нибудь". Я это "как-нибудь" поняла совершенно не буквально, внимательно следила за тем, что будет дальше», — рассказала Борисова.

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Виктория Боня показала страшные кадры восхождения на Эверест
Виктория Боня показала страшные кадры восхождения на Эверест
20 мая 2025, 09:44

Виктория Боня (Фото: Инстаграм*/victoriabonya)

Виктория Боня показала страшные кадры восхождения на Эверест. Поднимаясь на вершину, телеведущая увидела тело альпиниста, который погиб, спускаясь с горного склона. Видео она опубликовала в своем телеграм-канале.
«Судя по кольцу, скорее всего человек спускался. Не рассчитал свои силы и остался здесь навеки», — отметила телезвезда.
Также она добавила, что подобные находки на пути к высшей точке планеты — не редкость. Тем не менее, несмотря на все сложности и опасности, Виктория рада, что решилась на это испытание.
«Многие погибли. Каждый день новый труп на вершине. Старые не считаем. Гора очень непростая. Очень! Не для слабонервных. Но божественно величественна! Я влюбилась в нее навек!» — подписала ролик Боня.



Напомним, телеведущая покорила Эверест, поднявшись на вершину 8848 метров со второго раза. Событие произошло утром минувшего понедельника, 19 мая.

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#шоу-бизнес
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«Настя остро переживает его уход»: Андрей Малахов обнародовал последнее видео Волочковой и Григоровича
Малахов показал последнее видео Волочковой и ушедшего из жизни Григоровича
20 мая 2025, 09:08

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/@volochkova_anastasiya)

Андрей Малахов поддержал Анастасию Волочкову, скорбящую по ушедшему из жизни Юрию Григоровичу. Телеведущий обнародовал последнее видео с балетмейстером и его ученицей, которая приехала поздравить его с днем рождения.

В тот день, поздравляя своего наставника, балерина отметила, что он был одним из немногих, кто поддержал ее после увольнения из Большого театра.
«Это человек, которому я обязана не только своей творческой жизнью, а вообще всей своей жизнью. Я вам благодарна за то, что вы есть, за то, что вы меня защищали в те времена, когда никто не вступался, а вы рядом были всегда», — поблагодарила артистка.
Юрий Николаевич ушел из Большого театра в 1995 году из-за внутренних конфликтов. После работал с разными коллективами, в том числе сотрудничал с Краснодарским театром балета. Григорович вспомнил, что тогда Волочкова так же его поддерживала. В 2008 году он вернулся обратно, став штатным хореографом.
«Она приезжала ко мне в Краснодар, она должна была получать гонорар за каждый спектакль, но она бесплатно приезжала. Это поразительно было! Ни копейки не брала», — уточнил маэстро.
Напомним, хореографа и артиста балета Юрия Григоровича не стало на 99-м году жизни. Главным местом его работы был Большой театр. В нем он прославился своими авторскими балетными постановками: «Иван Грозный» и «Каменный цветок» Сергея Прокофьева, «Щелкунчик» Петра Чайковского и другими.

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Лион Измайлов победил рак
Mash: писатель-сатирик Лион Измайлов лечился от рака кожи пять лет
20 мая 2025, 09:04

Лион Измайлов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Артист эстрады, писатель-сатирик Лион Измайлов победил рак кожи после пяти лет лечения.
Как пишет телеграм-канал Mash, 85-летнему юмористу диагностировали болезнь в 2020 году. Артист проходил курс лечения и соблюдал рекомендации врачей.

Также известно, что совсем недавно Измайлова исключили из реестра онкобольных.

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#артист
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#лечение
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Киркоров должен выплатить деньги фанаткам, пропустившим его концерт из-за ковида
Киркоров обязан выплатить деньги женщинам из-за отменённого концерта в 2020 году
20 мая 2025, 08:52

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

По решению суда компания «Филипп Киркоров Корпорейшн» обязуется выплатить деньги двум женщинам, которые не смогли посетить концерт артиста из-за введённого локдауна в 2020 году.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, одной поклоннице из Краснодара удалось отсудить около 40 тысяч рублей, второй из Ростова — 20 тысяч. Это стоимость билетов, моральная компенсация и судебные расходы.

Сейчас приставы пытаются взыскать деньги с компании Киркорова, но пока не получается: счета фирмы певца заблокированы уже как год.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, почему Киркоров отказывается говорить с журналистами об Алле Пугачёвой.

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