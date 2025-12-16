Джонни Депп станет продюсером первой англоязычной версии шедевра Михаила Булгакова

16 декабря 2025, 22:28

Джонни Депп займётся англоязычной экранизацией «Мастера и Маргариты»

Джони Депп (Фото: Instagram* / @johnnydepp)

Джонни Депп станет продюсером первой в истории англоязычной экранизации знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», сообщает Variety.