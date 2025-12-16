Джонни Депп станет продюсером первой англоязычной версии шедевра Михаила Булгакова
Джонни Депп станет продюсером первой в истории англоязычной экранизации знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», сообщает Variety.
Проект находится на стадии подготовки и пока не имеет назначенного режиссера. Продюсерская работа ведется в сотрудничестве с исполнительными продюсерами Светланой Дали и Грейс Ло, известными по фильму «Жанна Дюбарри». Старт проекта был анонсирован на кинофестивале Red Sea Film Festival в Саудовской Аравии в рамках ярмарки Red Sea Souk.
Существует вероятность, что сам Депп исполнит одну из главных ролей, однако официального подтверждения этому пока нет. Это станет долгожданным событием для поклонников Булгакова и мировой кинематографии, поскольку англоязычная адаптация романа никогда ранее не создавалась.
