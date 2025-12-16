Достижения.рф

Джонни Депп станет продюсером первой англоязычной версии шедевра Михаила Булгакова

Джонни Депп займётся англоязычной экранизацией «Мастера и Маргариты»
Джони Депп (Фото: Instagram* / @johnnydepp)

Джонни Депп станет продюсером первой в истории англоязычной экранизации знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», сообщает Variety.



Проект находится на стадии подготовки и пока не имеет назначенного режиссера. Продюсерская работа ведется в сотрудничестве с исполнительными продюсерами Светланой Дали и Грейс Ло, известными по фильму «Жанна Дюбарри». Старт проекта был анонсирован на кинофестивале Red Sea Film Festival в Саудовской Аравии в рамках ярмарки Red Sea Souk.

Существует вероятность, что сам Депп исполнит одну из главных ролей, однако официального подтверждения этому пока нет. Это станет долгожданным событием для поклонников Булгакова и мировой кинематографии, поскольку англоязычная адаптация романа никогда ранее не создавалась.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

