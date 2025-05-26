«Новый член семьи»: Эмин Агаларов объявил о пополнении и показал радость дочки — фото

Эмин Агаларов (Фото: Instagram* @eminofficial)
Артист и бизнесмен Эмин Агаларов объявил о появлении нового члена семьи, выложив видео того, как он вместе с дочкой играет с малышом. Фанаты в комментариях завалили его похвалой за теплое видео и назвали Эмина замечательным отцом.
Агаларов уточнил в соцсетях, что «новым членом семьи» стал котенок Лео английской породы. Его любящий отец подарил 11-летней дочери Амине в честь ее победы на чемпионате мира по кунг-фу в Италии.
Амина, приемная дочь Эмина и его первой жены Лейлы Алиевой, сияла от счастья, получив долгожданного питомца. Пока малышу всего три месяца.
На видео Эмин с улыбкой наблюдал, как Лео обживается, смотрел как его дочь с нежностью поглаживает питомца, а затем сам тоже легонько потискал и поцеловал котенка.
Агаларов, которого с Лейлой также объединяют дети Микаил и Али, поддерживает теплые отношения с экс-супругой.
При этом сам он сейчас счастлив с моделью Аленой Гавриловой, с которой воссоединился в 2024 году после расставания, и их шестилетней дочерью Афиной.
В середине мая Агаларов выкладывал видео, где он с женой наслаждается отдыхом в Дубае. Ролик вновь был полон нежных моментов и показывает прогулки влюбленных и их купание в бассейне на фоне небоскребов.
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Эмин Агаларов с дочкой Аминой и котенком (Фото: Instagram* @eminofficial)
Амина, приемная дочь Эмина и его первой жены Лейлы Алиевой, сияла от счастья, получив долгожданного питомца. Пока малышу всего три месяца.
На видео Эмин с улыбкой наблюдал, как Лео обживается, смотрел как его дочь с нежностью поглаживает питомца, а затем сам тоже легонько потискал и поцеловал котенка.
Котенок Лео в семье Эмина Агаларова (Фото: Instagram* @eminofficial)
«Наш новый член семьи. Амина помимо золотой медали получила еще и кошака», — заявил Агаларов в личном блоге.Бизнесмен уже шутит с дочерью о рационе нового члена семьи, спрашивая, можно ли кормить котенка азербайджанской едой. Поклонники умилились семейной идиллии и похвалили Эмина за заботу о дочери и ее новом пушистом друге.
«Какой же вы замечательный папа, Эмин! Дочка счастливая, котёнок теперь тоже в надёжных руках. Пусть у вас будет только радость! (...) Ещё раз поздравляю тебя Аминочка с ПОБЕДОЙ!», — писали комментаторы.
Эмин Агаларов с котенком (Фото: Instagram* @eminofficial)
Агаларов, которого с Лейлой также объединяют дети Микаил и Али, поддерживает теплые отношения с экс-супругой.
При этом сам он сейчас счастлив с моделью Аленой Гавриловой, с которой воссоединился в 2024 году после расставания, и их шестилетней дочерью Афиной.
Эмин Агаларов с дочкой Аминой (Фото: Instagram* @eminofficial)
В середине мая Агаларов выкладывал видео, где он с женой наслаждается отдыхом в Дубае. Ролик вновь был полон нежных моментов и показывает прогулки влюбленных и их купание в бассейне на фоне небоскребов.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева