Bloomberg: во Франции и Испании хотят ограничить доступ к соцсетям по возрасту

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Франции, Германии и Греции хотят ввести возрастные ограничения на доступ к соцсетям. Об этом пишет Bloomberg.
По информации издания, данный вопрос координируют министры стран по вопросам цифровых технологий. Это происходит в преддверии встречи с коллегам из других членов ЕС.
Согласно разрабатываемым правилам, разработчиков обяжут снабжать приложения технологиями для проверки возраста пользователя. Для этого планируется внедрить экономические меры.
Ранее с подобной инициативой выступил депутат и бывший премьер Франции Габриэль Атталь. По его мнению, доступ к соцсетям необходимо ограничить детям до 15 лет. К тому же важно ограничить время пользования соцсетями в ночное время. Таким образом депутат предлагает бороться с интернет-зависимостью.
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Согласно разрабатываемым правилам, разработчиков обяжут снабжать приложения технологиями для проверки возраста пользователя. Для этого планируется внедрить экономические меры.
Ранее с подобной инициативой выступил депутат и бывший премьер Франции Габриэль Атталь. По его мнению, доступ к соцсетям необходимо ограничить детям до 15 лет. К тому же важно ограничить время пользования соцсетями в ночное время. Таким образом депутат предлагает бороться с интернет-зависимостью.
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Иван Мусатов