«Влюбилась – развелась»: Надежда Стрелец рассказала об отношениях с мужьями

Надежда Стрелец (фото: соцсети)
Журналистка Надежда Стрелец во время общения с подписчиками в соцсетях высказалась об отношениями с мужьями. Она раскрыла, были ли у неё романы с женатыми мужчинами.
«Про отношения с женатыми – вообще нет такого опыта. Но если говорить теоретически, то вижу всё очень просто. Либо мужчина разводится ради вас, либо вы; или он (или оба) встречаетесь, будучи в других отношениях, если всех это устраивает. Если же кто-то страдает, схема не рабочая», – подчеркнула журналистка.Сама Надежда сейчас замужем, это уже третий её брак, однако со всеми супругами отношения у неё складывались гладко. Своё опыт разводов она назвала «максимально позитивным».
«У меня всегда всё было просто: влюбилась – развелась, начала новые отношения», – поделилась Стрелец.Она подчеркнула, что своих мужей не обманывала и сама не мучилась от невзаимности.
Читайте также:
«Теряю рассудок!»: Наташа Королёва рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем
Виктория Боня раскрыла, есть ли у неё возлюбленный
Стало известно, почему Анна Курникова и Энрике Иглесиас выбрали закрытый образ жизни
Анастасия Чинкова