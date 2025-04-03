Жигалова опубликовала доказательства неподобающего поведения Азизы на шоу «Суперстар!»

Певица Азиза (Фото: Телеграм, @aziza_official)
Журналист и блогер Алёна Жигалова представила в своём телеграм-канале доказательства того, как певица Азиза неуважительно относилась к членам жюри шоу «Суперстар!» и персоналу.
По словам Жигаловой, артистка пыталась оправдать своё поведение: утверждала, что она одинокий человек и хотела поделиться своими переживаниями. Однако, судя по голосовым сообщениям Азизы, в них содержатся только угрозы.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева, находящаяся в составе жюри шоу «Суперстар!», обвинила Азизу (певица участвовала в проекте — прим. ред.) в том, что она вела себя неподобающим образом. Так, певица могла ночью позвонить или отправить сообщения, в которых отчитывала членов жюри за низкую оценку. Такое поведение Кудрявцевой не понравилось, и она поставила исполнительнице самый низкий бал, лишив её тем самым победы.
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«Я не сплю, и вы *** не спите!» — опубликовала слова Азизы Алёна Жигалова в своём телеграм-канале «Алёна, Блин!».По словам блогера, за кулисами шоу проходили практику студенты журфака. Они тоже получали голосовые сообщения от Азизы, которые быстро разошлись по чатам.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева, находящаяся в составе жюри шоу «Суперстар!», обвинила Азизу (певица участвовала в проекте — прим. ред.) в том, что она вела себя неподобающим образом. Так, певица могла ночью позвонить или отправить сообщения, в которых отчитывала членов жюри за низкую оценку. Такое поведение Кудрявцевой не понравилось, и она поставила исполнительнице самый низкий бал, лишив её тем самым победы.
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Анастасия Чубина