Любовь к Сергею Лазареву, поцелуи с Владом Топаловым и тайный брак: Куда пропала звезда сериала «Клуб» Анастасия Задорожная?
30 августа 40-летний юбилей отмечает российская актриса, певица и телеведущая Анастасия Задорожная. Широкая известность пришла к ней после ролей в сериалах «Простые истины» и «Клуб», а успешная музыкальная карьера укрепила её статус звезды. Однако на пике популярности Задорожная приняла неожиданное решение — уйти из шоу-бизнеса, чтобы полностью посвятить себя семье. О том, как сложилась её жизнь после сцены и чем она занимается сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Детство актрисы
Анастасия Сергеевна Задорожная родилась 30 августа 1985 года в небольшом поселке Федотово Вологодской области, который был военным городком при авиабазе Кипелово. Ее отец, Сергей Дмитриевич Задорожный, служил в морской авиации, а мать, Алла Викторовна, занималась домашним хозяйством. Семья часто переезжала из-за профессии отца, что приучило Настю к «кочевому» образу жизни с ранних лет.
В начале 1990-х годов семья перебралась в Москву, когда отцу предложили место в Академии имени Жуковского. Им выделили комнату в общежитии на Соколе, и началась жизнь в столице, которая оказалась полной трудностей. Финансовое положение семьи было тяжелым — мать потеряла работу и была вынуждена продавать овощи на рынке, а Настя помогала ей. Отец начал пить, что в конечном итоге привело к разводу родителей.
Начало творческого пути и «Непоседы»
В Москве Настя начала проявлять интерес к творчеству. В 1996 году она стала солисткой знаменитой детской музыкальной группы «Непоседы», куда попала почти случайно. Мама принесла ей приглашение на новогоднюю ёлку, но сама пойти не смогла. Настя отправилась одна и, увидев выступление «Непосед», решила попроситься в коллектив. Она пробралась за кулисы к Юле Малиновской, которая отвела ее к художественному руководителю ансамбля Елене Пиджоян.
Несмотря на успех, в «Непоседах» Настя чувствовала себя неуютно. Как она признавалась в интервью изданию sb.by, многие дети в коллективе были из обеспеченных семей, а ее семья испытывала серьезные финансовые трудности. В группе она познакомилась и работала с будущими звездами: Сергеем Лазаревым, Владом Топаловым, Юлией Волковой и Леной Катиной.
Образование и первые роли в кино
После школы Настя планировала поступать в Гнесинское училище, но из-за травмы руки была вынуждена отказаться от этих планов. В 2002 году она стала студенткой ГИТИСа, где начала осваивать азы актерского мастерства.
Ее первый актерский опыт был еще в детстве и отличился успехом — она несколько раз проваливала кастинги в «Ералаш». Но в 2001 году ее утвердили на роль школьницы Анжелики Селиверстовой в сериале «Простые истины», который стал самым продолжительным телесериалом в истории российского ТВ (350 серий) и был занесен в Книгу рекордов России. Эта же картина стала путевкой в мир кино для Татьяны Арнтгольц и Данилы Козловского.
Сериал «Клуб» и музыкальные успехи
Настоящая слава пришла к Задорожной в 2005 году, когда она получила главную роль в молодежном сериале «Клуб» на MTV Россия. В проекте ей досталось сразу две роли — певицы Василисы и работницы автоцентра Маруси, которые по сюжету были двойниками. Сериал стал невероятно популярным, а сама Настя полюбилась зрителям.
Параллельно с актерской карьерой Задорожная развивалась как певица. В 2001 году на съемках программы «12 злобных зрителей» она познакомилась со своим будущим продюсером Петром Шекшеевым. В декабре 2007 года вышел ее дебютный альбом «До 17 и старше...», который получил статус золотого. За песню «Буду» (прозвучавшую в сериале «Клуб») Задорожная получила премии «Золотой рингтон» и «Золотой граммофон». В феврале 2009 года вышел второй альбом «12 историй». Пластинка также имела большую популярность и возглавила музыкальные чарты России.
Анастасии Задорожной получилось сочетать музыку и актерскую работу. После успешного дебюта в «Клубе» Настасья Задорожная продолжила свою карьеру, снявшись в ряде популярных проектов. Среди них выделяется комедийная франшиза «Любовь в большом городе», где она исполнила роль дзюдоистки Алисы Громовой, возлюбленной героя Вилле Хаапасало. За эту роль актриса была удостоена звания самой сексуальной актрисы российского кино по итогам премии TOP 10 SEXY.
Сегодня фильмография Задорожной насчитывает более 50 работ в кино, в том числе в картинах «Мама, не горюй!», «Трое сверху», «Преступление будет раскрыто», «20 лет без любви», «Наркотрафик», «Королева красоты» и «Следователь Горчакова».
Личная жизнь
В период участия в детской музыкальной группе «Непоседы» у Анастасии зародились первые романтические чувства. Она была безответно влюблена в Сергея Лазарева, а свой первый поцелуй испытала с Владом Топаловым — другим солистом группы. Эти отношения не стали серьезными, но оставили теплые воспоминания о юности.
В 2001 году на съемках программы «12 злобных зрителей» Задорожная познакомилась с Петром Шекшеевым, который стал ее продюсером. Их профессиональное сотрудничество вскоре переросло в романтические отношения. Через полтора года они съехались, строили совместные планы, включая помолвку. Однако после четырех лет отношений пара рассталась. По словам близкой подруги актрисы, причиной могли стать «разница в возрасте или работа».
В 2008 году на проекте «Звездный лед» Анастасия познакомилась с фигуристом Сергеем Славновым. Их отношения продлились семь лет и считались одной из самых образцовых пар в российском шоу-бизнесе. Славнов неоднократно делал ей предложение руки и сердца, но Задорожная отвечала: «Зачем? Я и так твоя жена». В 2015 году пара объявила о «паузе» в отношениях, объяснив это кризисом семи лет, разными графиками и переездом Славнова в Санкт-Петербург по работе.
В 2020 году Анастасия Задорожная неожиданно объявила о том, что тайно вышла замуж. Ее избранником оказался Владимир Селиванов, IT-специалист, никак не связанный с миром шоу-бизнеса. Они познакомились в самолете, где сидели на соседних креслах. Именно Задорожная предложила обменяться номерами телефонов, а на прощание Владимир неожиданно обнял ее, что положило начало их роману.
После свадьбы пара переехала в США, в солнечный штат Флорида. Как объясняла сама актриса, решение переехать возникло после отпуска во Флориде, который привел ее в восторг. Ее супруг уже имел опыт жизни в Америке и поддержал это решение. Задорожная взяла фамилию мужа и теперь официально является Анастасией Селивановой.
4 августа 2024 года 38-летняя Анастасия Задорожная впервые стала матерью. У нее родилась дочь, которую назвали Александра. Свою беременность актриса раскрыла только в мае 2024 года, когда была уже на большом сроке. Она поделилась, что это долгожданная беременность, и она абсолютно счастлива.
Как сейчас живет актриса
Сейчас Анастасия проживает с семьей во Флориде, полностью посвятила себя семье и практически не появляется в социальных сетях, делясь только самыми важными событиями. Несмотря на некоторую критику в связи с «поздним» материнством, актриса не вступает в полемику, предпочитая наслаждаться своим счастьем.
Еще до переезда в США Задорожная начала активно заниматься помощью животным. В 2023 году она официально объявила о завершении актерской и музыкальной карьеры и полностью посвятила себя волонтерству. Она основала проект «Ко мне», который занимается помощью в пристраивании бездомных собак из приютов в добрые руки. Задорожная лично взяла к себе шесть собак, первым из которых стал джек-рассел по кличке Бобза. Она также ведет блоги о животных и помогает организовывать передержки, вакцинацию и поиск новых хозяев для питомцев.