30 августа 2025, 11:42

Анастасия Задорожная (Фото: Telegram@stasya_ruu)

30 августа 40-летний юбилей отмечает российская актриса, певица и телеведущая Анастасия Задорожная. Широкая известность пришла к ней после ролей в сериалах «Простые истины» и «Клуб», а успешная музыкальная карьера укрепила её статус звезды. Однако на пике популярности Задорожная приняла неожиданное решение — уйти из шоу-бизнеса, чтобы полностью посвятить себя семье. О том, как сложилась её жизнь после сцены и чем она занимается сегодня, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство актрисы Начало творческого пути и «Непоседы» Образование и первые роли в кино Сериал «Клуб» и музыкальные успехи Личная жизнь Как сейчас живет актриса



Детство актрисы

Начало творческого пути и «Непоседы»

Анастасия Задорожная (Фото: Telegram@stasya_ruu)



Образование и первые роли в кино

Сериал «Клуб» и музыкальные успехи

Анастасия Задорожная (Фото: Telegram@stasya_ruu)



Личная жизнь

Анастасия Задорожная, Владимир Селиванов с дочкой Александрой (Фото: Telegram@stasya_ruu)



Как сейчас живет актриса