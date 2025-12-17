Достижения.рф

Внучка Александра Маслякова удивила подписчиков откровенным образом за миллион

Внучка Александра Маслякова Таисия опубликовала фото с дорогими аксессуарами
Таисия Маслякова (Фото: Instagram* @maslyakovaat)

Внучка известного телеведущего Александра Маслякова Таисия выложила в свой блог новые фотографии, которые тут же привлекли внимание публики.



На снимках 19-летняя Таисия позирует в бежевом мини-платье с открытыми плечами. Образ дополнили дорогие аксессуары. В кадре заметна роскошная сумка модели Birkin, а также несколько золотых украшений. Среди них пользователи выделили браслет от ювелирного дома Cartier.

Таисия Маслякова (Фото: Instagram* @maslyakovaat)
Подписчики отметили, что такой стиль фотографий нечасто встречается в блоге девушки. В комментариях они активно обсуждают и образ девушки, и высокую стоимость элементов её лука. Отметим, что Таисия — единственная внучка Александра Маслякова. Она является дочерью Александра Маслякова-младшего и его супруги Ангелины.

Читайте также:


Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0