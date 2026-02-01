Путин поговорил по телефону с Наиной Ельциной в день рождения первого президента РФ

01 февраля 2026, 14:00

Путин поговорил по телефону с Наиной Ельциной

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 1 февраля, в день 95-летия со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина, позвонил его вдове Наине Ельциной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области. В 1991 году он победил на первых всенародных президентских выборах в России, а в 1996-м его переизбрали на второй срок. 31 декабря 1999 года политик досрочно ушел в отставку и назначил Владимира Путина исполняющим обязанности президента. В марте 2000 года Путин выиграл досрочные выборы и возглавил государство.





«По случаю годовщины со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина президент России сегодня позвонил Наине Иосифовне Ельциной», — цитирует Пескова РИА Новости.