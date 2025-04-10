Внучка Ельцина опубликовала совместные фото с возлюбленным Глебом Березовским

Мария Юмашева (Фото: Instagram* @yumashkaa)
Внучка первого российского президента Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала в соцсети новые фотографии со своим парнем Глебом Березовским.
На одном фото мужчина обнимает Марию на фоне моря, а на другом — влюбленные позируют на живописном фоне.
На сегодняшний день Юмашева проживает и учится за границей. Раньше она встречалась с футболистом Федором Смоловым. В 2023 году стало известно о её отношениях с сыном олигарха Бориса Березовского, Глебом.
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*Запрещён в РФ
Мария Юмашева и Глеб Березовский (Фото: Instagram* @yumashkaa)
Мария Юмашева и Глеб Березовский (Фото: Instagram* @yumashkaa)
На сегодняшний день Юмашева проживает и учится за границей. Раньше она встречалась с футболистом Федором Смоловым. В 2023 году стало известно о её отношениях с сыном олигарха Бориса Березовского, Глебом.
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*Запрещён в РФ
Элина Позднякова