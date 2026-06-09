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Внучка первого президента России показала своего возлюбленного — фото

Внучка Ельцина Мария Юмашева показала фото с возлюбленным
Мария Юмашева (Фото: Instagram*/yumashkaa)

Внучка первого президента России Бориса Ельцина, 24-летняя Мария Юмашева, поделилась в запрещенной соцсети романтическими снимками с возлюбленным. Речь о 28-летнем Глебе Березовском, сыном покойного олигарха Бориса Березовского.



Пара, проводящая лето в Европе, предстала в ретростиле: на одном из кадров молодые люди нежно целуются. Также девушка опубликовала фото на фоне живописных пейзажей.

Глеб Березовский и Мария Юмашева (Фото: Instagram*/yumashkaa)

Мария — дочь бывшего главы Администрации Президента России Валентина Юмашева и Татьяны Юмашевой (дочери Бориса и Наины Ельциных). Наследница знаменитой династии уже много лет живет за границей, где получила элитное образование. Ранее она встречалась с футболистом Федором Смоловым, но теперь ее избранник — отпрыск Березовского.

Глеб, младший из шести детей бизнесмена, вырос в Великобритании. Он окончил привилегированную школу Харроу (среди ее выпускников — Уинстон Черчилль и лорд Байрон), затем учился в Университете Южной Калифорнии и нескольких британских бизнес-школах.

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