16-летняя Анна Пересильд снялась в смелом и откровенном образе
16-летняя Анна Пересильд снялась в довольно смелой фотосессии для российского бренда одежды. Кадры с молодой артисткой появились в Instagram* компании.
Дочь актрисы Юлии Пересильд позировала в бордовом костюме с капюшоном, сочетав его с однотонным укороченным топом. Завершением образа стали чёрные кружевные колготки.
В комментариях подписчики активно обсуждали съёмку. Многие отметили красоту Анны и прочили ей карьеру на подиуме, однако нашлись и те, кто посчитал выбранный стиль не совсем подходящим по возрасту.
