16-летняя Анна Пересильд снялась в смелом и откровенном образе

16-летняя Анна Пересильд надела для съемок кружевные колготки и короткий топ
Анна Пересильд (Фото: Instagram*/anka.peresild_)

16-летняя Анна Пересильд снялась в довольно смелой фотосессии для российского бренда одежды. Кадры с молодой артисткой появились в Instagram* компании.



Дочь актрисы Юлии Пересильд позировала в бордовом костюме с капюшоном, сочетав его с однотонным укороченным топом. Завершением образа стали чёрные кружевные колготки.

В комментариях подписчики активно обсуждали съёмку. Многие отметили красоту Анны и прочили ей карьеру на подиуме, однако нашлись и те, кто посчитал выбранный стиль не совсем подходящим по возрасту.

Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд провела зимний вечер с дочерьми на ГУМ-катке.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

