«А дальше что?»: Клипы для порноактрис, концерты во второсортных барах и статус «бездомного». Как сейчас живет внук Пугачевой?

Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)
Сегодня, 21 мая, внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову исполнилось 34 года. В его возрасте знаменитая бабушка уже имела признание как в Советском Союзе, так и за рубежом, и путь на вершину славы прокладывала самостоятельно. Звездный же потомок всё еще ищет себя, теперь уже по второсортным американским барам. Подробности читайте в материале «Радио 1».
«Звезда» в России
Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)
До начала СВО, когда семья Пугачевой постоянно проживала в России, связи бабушки сильно помогали в становлении карьеры Никиты Преснякова. Мальчик пробовал себя в разных направлениях, и везде говорили «талант». Так Никита успел побыть актером и снятся в картинах «Ёлки», «Индиго», «Клипмейкеры» и еще нескольких фильмах.
Пресняков принимал участие в разнообразных телевизионных проектах, среди которых были «Две звезды» и «Точь-в-точь». В конце 2000-х годов он основал группу Multiverse, которая исполняла музыку в стилях брит-поп, поп-рок и альтернативный рок.
В сентябре 2021 года Никита Пресняков впервые вышел на сцену Московского Губернского театра, сыграв главную роль в мюзикле «Безымянная звезда». Кроме того, у звездного внука была компания по установке спортивных площадок, которая сотрудничала с застройщиками и выполняла госконтракты, принося немалые доходы.
Новая жизнь в Америке
Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)
Пресняков покинул Россию сразу вслед за Пугачевой. Уже в сентябре 2022 года Никита начал свою жизнь за океаном с чистого листа. Взяв творческий псевдоним Nick Pres, он попытался продолжить музыкальную карьеру в США, только вот влияние бабушки в другой стране не имело веса.
Он по привычке начал браться за всё понемногу, надеясь на успех. Снял несколько клипов для американских малоизвестных музыкантов и порноактрис. А также начал петь по барам песни российских исполнителей, наплевав на закон об авторских правах. Только заокеанской публике чей-то там внук мало интересен, у них и своих талантов полно.
Однако Никита все еще не оставляет попытки прославиться за океаном и много времени находится в разъездах, выступая по второсортным барам Америки.
«А дальше что? Пойдет работать в «Макдональдс»? Чтобы выжить в США, нужно быть человеком другого плана. Что Никите там делать? Петь песни «Самоцветов»? Какой в этом толк? Он даже в России не смог стать таким же популярным, как его бабушки, дедушка, папа и мама. Нет. Он не набрал такого уровня. Никита хоть бы попытался приблизиться к своему отцу, даже это у него не получилось», — делился своими мыслями продюсер Сергей Дзюник в интервью «Аргументам и Фактам».
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Финансовый вопрос
Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)
Неудачи в карьере — лишь малая часть проблем, которые сейчас имеет российский «талант» Пресняков. Еще в прошлом году он жил в подаренном бабушкой доме в Лос-Анджелесе, а финансами временами поддерживала мама — Кристина Орбакайте.
В начале 2025 года в Калифорнии произошли масштабные лесные пожары, которые стали настоящим бедствием для региона. Единственное жилье Преснякова оказалось в самом эпицентре катастрофы. Никита лишился не только жилья, но и всего своего имущества, включая накопления. Дом был полностью уничтожен пожаром, оставив артиста без крыши над головой. Теперь Пресняков вынужден искать временное пристанище у друзей, что породило разговоры о его статусе «бездомного».
Скорее все продать в России
Сейчас финансовый вопрос Никиты Преснякова стоит как никогда остро, было бы очень кстати продать остатки имущества Пугачевой в РФ, только покупателя нет. Дача на берегу Истры уже в три раза упала в цене, но даже за 152 миллиона рублей не берут.
В последнее время Никита Пресняков из последних сил борется с депрессией и эмоциональным выгоранием, а пожары и финансовые трудности только усугубили его состояние.
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Елена Генералова