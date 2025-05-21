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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «А дальше что?»: Клипы для порноактрис, концерты во второсортных барах и статус «бездомного». Как сейчас живет внук Пугачевой?

«А дальше что?»: Клипы для порноактрис, концерты во второсортных барах и статус «бездомного». Как сейчас живет внук Пугачевой?

Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)

Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)

Сегодня, 21 мая, внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову исполнилось 34 года. В его возрасте знаменитая бабушка уже имела признание как в Советском Союзе, так и за рубежом, и путь на вершину славы прокладывала самостоятельно. Звездный же потомок всё еще ищет себя, теперь уже по второсортным американским барам. Подробности читайте в материале «Радио 1».

«Звезда» в России


Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)

До начала СВО, когда семья Пугачевой постоянно проживала в России, связи бабушки сильно помогали в становлении карьеры Никиты Преснякова. Мальчик пробовал себя в разных направлениях, и везде говорили «талант». Так Никита успел побыть актером и снятся в картинах «Ёлки», «Индиго», «Клипмейкеры» и еще нескольких фильмах.

Пресняков принимал участие в разнообразных телевизионных проектах, среди которых были «Две звезды» и «Точь-в-точь». В конце 2000-х годов он основал группу Multiverse, которая исполняла музыку в стилях брит-поп, поп-рок и альтернативный рок.

В сентябре 2021 года Никита Пресняков впервые вышел на сцену Московского Губернского театра, сыграв главную роль в мюзикле «Безымянная звезда». Кроме того, у звездного внука была компания по установке спортивных площадок, которая сотрудничала с застройщиками и выполняла госконтракты, принося немалые доходы.

Новая жизнь в Америке


Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)

Пресняков покинул Россию сразу вслед за Пугачевой. Уже в сентябре 2022 года Никита начал свою жизнь за океаном с чистого листа. Взяв творческий псевдоним Nick Pres, он попытался продолжить музыкальную карьеру в США, только вот влияние бабушки в другой стране не имело веса.

Он по привычке начал браться за всё понемногу, надеясь на успех. Снял несколько клипов для американских малоизвестных музыкантов и порноактрис. А также начал петь по барам песни российских исполнителей, наплевав на закон об авторских правах. Только заокеанской публике чей-то там внук мало интересен, у них и своих талантов полно.

Однако Никита все еще не оставляет попытки прославиться за океаном и много времени находится в разъездах, выступая по второсортным барам Америки.

«А дальше что? Пойдет работать в «Макдональдс»? Чтобы выжить в США, нужно быть человеком другого плана. Что Никите там делать? Петь песни «Самоцветов»? Какой в этом толк? Он даже в России не смог стать таким же популярным, как его бабушки, дедушка, папа и мама. Нет. Он не набрал такого уровня. Никита хоть бы попытался приблизиться к своему отцу, даже это у него не получилось», — делился своими мыслями продюсер Сергей Дзюник в интервью «Аргументам и Фактам».

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Финансовый вопрос


Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)

Неудачи в карьере — лишь малая часть проблем, которые сейчас имеет российский «талант» Пресняков. Еще в прошлом году он жил в подаренном бабушкой доме в Лос-Анджелесе, а финансами временами поддерживала мама — Кристина Орбакайте.

В начале 2025 года в Калифорнии произошли масштабные лесные пожары, которые стали настоящим бедствием для региона. Единственное жилье Преснякова оказалось в самом эпицентре катастрофы. Никита лишился не только жилья, но и всего своего имущества, включая накопления. Дом был полностью уничтожен пожаром, оставив артиста без крыши над головой. Теперь Пресняков вынужден искать временное пристанище у друзей, что породило разговоры о его статусе «бездомного».

Скорее все продать в России


Сейчас финансовый вопрос Никиты Преснякова стоит как никогда остро, было бы очень кстати продать остатки имущества Пугачевой в РФ, только покупателя нет. Дача на берегу Истры уже в три раза упала в цене, но даже за 152 миллиона рублей не берут.

В последнее время Никита Пресняков из последних сил борется с депрессией и эмоциональным выгоранием, а пожары и финансовые трудности только усугубили его состояние.

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Собчак подогрела слухи о гареме Богомолова: «Брак, начавшийся в катафалке, скорее мёртв, чем жив»
Ксения Собчак подогрела слухи об изменах Константина Богомолова
21 мая 2025, 15:56

Ксения Собчак и Константин Богомолов (фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Ксения Собчак впервые за долгое время появилась на светском мероприятии в компании мужа Константина Богомолова. Супруги посетили премьеру второго сезона сериала «Фишер. Затмение», где активно давали интервью и позировали перед камерами, чего обычно избегают.
Такое поведение журналистки привлекло внимание общественности и журналистов и вновь спровоцировало слухи о проблемах в браке пары.

В Сети давно ходят слухи о том, что режиссёр изменяет телезвезде с актрисами. Какое-то время ему приписывали связь с Софьей Синицыной, которую также обвиняли в развале брака Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой. Однако она не единственная, с кем мог крутить романы Богомолов.

«Похоже, Собчак наконец прислушалась к разговорам о театральном гареме Богомолова. Слухи о его изменах в последнее время перетирают даже городские сумасшедшие... Говорят, брак, начавшийся с катафалка, скорее мертв, чем жив», – пишет Telegram-канал «Светский сплетник».
Ранее, к слову, Собчак прокомментировала обвинения в адрес супруга. Она заявила, что доверяет Константину и не реагирует на слухи о его похождениях на сторону.

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Мария Погребняк об операции, которую перенес ее младший ребенок: «Лучше на это не смотреть. Я реву»
Мария Погребняк впервые рассказала о болезни младшего сына Владимира
21 мая 2025, 15:39

Мария Погребняк (Фото: Инстаграм* Мария Погребняк (Фото: Инстаграм* @mariapoga_))

Мария Погребняк впервые рассказала о недуге младшего сына. Еще блогер призналась, что забеременеть в четвертый раз у нее долго не получалось.
Погребняк родила троих сыновей от экс-супруга, футболиста Павла Погребняка, с которым встретилась еще в школе. Первая беременность оказалась незапланированной. Период ожидания малыша оказался непростым — Мария мучилась и от раннего токсикоза, и от позднего. Потом Погребняк положили на сохранение.

«Мне говорили, что нужно есть за двоих. Я питалась по 5-6 раз в день – первое, второе, третье, еще и десерт. Набрала больше 32 кг. Таз узкий, я не могла разродиться. Мне вызывали роды на 43 неделе. Мне протыкали пузырь. Ребенок не проходил, мне там разрезали, вытащили. А у ребенка кислородное голодание», — призналась блогер.

Вторая беременность протекала легко, роды тоже прошли спокойно. А третий ребенок экс-возлюбленных появился на свет в Германии.

Сейчас Погребняк снова замужем. Она заключила брак с Игорем Головинским, от которого блогер родила сына Владимира.

Мария не афишировала, что еще до выписки из роддома у малыша началась желтуха, были плохие показатели билирубина.

«Это опасно, нас не хотели выписывать. Нужно было госпитализироваться, наблюдаться, но мы решили забрать домой. Взяли в аренду лампу, под которой ребенок должен находиться. Каждый день закрывали ему глазки, и он должен был «светиться» 20 часов», — рассказала телезвезда.

Так продолжалось семь дней. Новорожденному стало лучше, но появилась иная проблема — у Владимира стали гноиться глаза. Медик сказал, что необходимо прокалывать слезный канал.

«В клинике у меня его забрали. Сказали, что мне лучше на это не смотреть. Я реву. Но его забрали на пять минут, он ничего не понял. А для меня эти пять минут казались вечностью. Для ребенка это безболезненно», — отметила Погребняк в шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа».

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#ребёнок
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Служил в спецназе, потратил 500 тысяч на свадьбу и стал секс-символом: где сейчас Александр (Рэмбо) Пушков из «Черного списка»
21 мая 2025, 15:24

Александр «Рэмбо» Пушков (фото: Instagram* / rembochef)

Александр Пушков — имя, хорошо известное любителям кулинарных телешоу. Он стал победителем четвертого сезона проекта «Адская кухня» и с тех пор регулярно появляется на экранах, демонстрируя не только поварское мастерство, но и харизму.
Однако путь к славе не был прямым: сначала он мечтал о карьере военного, а в итоге обрел свое призвание в гастрономии. О личной жизни повара и его карьерном пути, расскажет «Радио 1».

Детство и юность: армейские мечты и техническое образование Пушкова


Александр Пушков родился 30 июня 1992 года в поселке Донской, расположенном недалеко от Новочеркасска в Ростовской области. Воспитанием мальчика в основном занимались бабушка с дедушкой — мама была занята бизнесом.

После школы Александр поступил в строительный колледж, где изучал проектирование поездов, а затем получил второе образование по направлению «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Однако по специальности так и не работал. С юности Пушков мечтал о службе в армии и даже отслужил в спецназе.

Некоторое время он работал в частной фирме, но попал под сокращение, после чего начал искать новые горизонты — судьба привела его в ресторанный бизнес.

Александр «Рэмбо» Пушков (фото: Instagram* / rembochef)

Начало карьеры Александра Пушкова: от официанта до су-шефа


Свою первую работу в общепите Александр начал с позиции официанта. Он трудился в Краснодаре, затем перебрался в Ростов-на-Дону. Несмотря на то, что сам не планировал становиться поваром, наблюдение за кухней пробудило в нем интерес к гастрономии. Он вспоминал бабушкины рецепты и начал понемногу экспериментировать.

Когда ему предложили должность администратора, Пушков настоял на стажировке у шеф-повара. Это вызвало удивление у коллег, но именно этот шаг стал поворотным в его судьбе. Вскоре он перешел в другое заведение, уже в роли су-шефа, и принял участие в конкурсе «Шеф а-ля рус».

Триумф Рэмбо на телевидении: победа в «Адской кухне» и карьера на экране


Первое знакомство с телепроектом «Адская кухня» произошло через друга, Владимира Бектемирова — финалиста первого сезона, которому Александр помогал на этапе кастинга. Тогда Пушков еще сомневался, стоит ли самому участвовать, и решился подать заявку только к четвертому сезону. В проекте он получил прозвище Рэмбо за характер и выдержку, а напряженные съемки сравнивал с несколькими годами жизни.

Александр «Рэмбо» Пушков (фото: Instagram* / rembochef)

В финале он стал победителем и получил сертификат на миллион рублей. Участие в шоу открыло новые возможности — предложения работы, рост популярности и новые профессиональные горизонты. Наставником Пушкова стал Константин Ивлев, которого он называл справедливым и строгим учителем.

Новые проекты Пушкова: от «Адского шефа» до «Черного списка»


После победы в «Адской кухне» Пушков переехал в Краснодар, где устроился работать в ресторан Dom de Marque. В 2022 году на канале «Пятница!» стартовало шоу «Адский шеф», где Пушков стал соведущим. В новом формате повара готовили в экстремальных условиях — на необитаемом острове. С тех пор Александр участвовал в каждом сезоне проекта.

В 2023 году он присоединился к ютьюб-шоу «3 уровня шефов», где представлял категорию «профессионалов». Он также продолжил участие в новых сезонах «Адской кухни», включая съемки в образе викинга.

2024 и 2025 годы: расширение горизонтов


С 2024 года Александр стал лицом программы «Черный список. На кухне», где он инспектирует рестораны по всей России. Он оценивает уровень сервиса, чистоту, вкус блюд и выносит профессиональный вердикт. Успешные повара получают награды, а нарушители — попадают в «черный список».

Александр «Рэмбо» Пушков, Константин Ивлев и Илья Захаров (фото: Instagram* / rembochef)

В том же году Пушков стал ведущим программы «Гастротур». Он отправился по регионам России, чтобы исследовать местную кухню — от Калининграда до Алтая.

В 2025 году стартовало новое социальное шоу «Молодые ножи. Новая кровь», в котором участвуют подростки с трудной судьбой. Пушков снова работает под наставничеством Ивлева. Цель шоу — дать шанс участникам попасть в мишленовский ресторан.

Личная жизнь Александра Пушкова: любовь, семья и хобби


После победы в «Адской кухне» Александр женился на своей давней возлюбленной Анастасии — половину выигрыша он потратил на свадьбу. Сейчас все свободное время он проводит с супругой и сыном Русланом, родившимся летом 2022 года.

Пушков любит читать зарубежную классику, смотреть фильмы, кататься на велосипеде и гулять с собакой. В соцсетях он активно делится фото и видео с семьей, демонстрируя теплые и романтичные отношения с женой.

Александр «Рэмбо» Пушков с женой и сыном (фото: Instagram* / rembochef)


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#карьера
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Стала известна реакция Гарика Харламова на проделки «кефирного мстителя»
Гарик Харламов посмеялся, когда узнал о залитом кефиром джипе
21 мая 2025, 15:12

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Сегодня джип Гарика Харламова за 16 млн рублей облили кефиром за неправильную парковку в Москве. Теперь стала известна реакция комика на проделки мстителя. Местная жительница сообщила, что 44-летний артист посмеялся, когда узнал об инциденте.
В день происшествия Харламов приехал с водителем на съемки картины «Теща 2». Они проходили в детском саду на бульваре Андрея Тарковского, учреждение арендовали на два дня. Водитель комика искал место для парковки и встал там, где может останавливаться лишь пожарная техника. Пока водителя и самого Гарика не было, кто-то облил лобовое стекло кефиром.

Харламов пришел к автомобилю примерно в 22 часов. О произошедшем он узнал от водителя.

«Проходящие мимо местные жители рассказали звезде о нашем кефирном мстителе, который наказывает подобным образом людей, неправильно запарковавших машины. Гарик посмеялся, сфотографировался со всеми желающими и уехал», — рассказала одна из местных жительниц mk.ru.

Она также выдвинула предположение, что Харламов не будет обращаться в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что граждане, которые проживают в ЖК, жаловались на мстителя в полицию. Уточнялось, что за незаконными действиями может стоять группа лиц. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

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«Всё равно, что ежа жевать»: Юлия Высоцкая подверглась критике из-за нового рецепта
Юлию Высоцкую раскритиковали из-за пирога с карасями
21 мая 2025, 14:56

Юлия Высоцкая (фото: Telegram @vysotskayaofficial)

Телеведущая Юлия Высоцкая приготовила пирог с «самой костлявой рыбой» и подверглась критике. Ролик с рецептом опубликовал на своей странице в «Одноклассниках» онлайн-кинотеатр KION.
Знаменитость, известная своими сомнительными кулинарными способностями, решила порадовать публику новыми блюдами. В этот раз ей захотелось приготовить Новолялинский пирог с карасями. Такое блюдо было представлено в сериале «Актёрище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко.

«Новолялинск – это такой город, вымышленный. Он не существует. И рецепт вымышленный. Я фантазирую на эту тему. Слышишь про этот пирог, и аппетит разыграется», – отметила Высоцкая.
Телеведущая показала готовый пирог и предложила поклонникам тоже испечь его и принять участие в конкурсе, опубликовав фото блюда в комментариях под видео. Однако пользователи соцсетей высмеяли рецепт.

«Карась – самая костлявая рыба. Всё равно, что ежа жевать», «Что, больше рыбы на пирог не нашлось? Карася есть невозможно из-за костей, только на любителя, кто умеет есть и не давиться», «Волосы надо убирать под колпак, трясти ими над едой неправильно и негигиенично», «Великий повар, позор вообще. Продукты поганит», – написали комментаторы.
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