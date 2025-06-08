«Во имя добра»: Филипп Киркоров подал в суд на каменщика

08 июня 2025, 14:23

Филипп Киркоров подал в суд на каменщика, который делал ремонт в его пентхаусе

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Филипп Киркоров купил роскошный особняк в Москве 4 года назад, заплатив за недвижимость около одного миллиарда рублей. Отделку всего двухэтажного пентхауса артист поручил бригаде каменщика Георгия Барановского. Однако, как сообщает Барановский, Киркоров выставил ему иск на 10 миллионов и обвинил в некачественном выполнении работы. Со слов Барановского за ремонт элитного объекта было заявлено 13 миллионов, хотя рыночная цена за объект составляет 30 миллионов.





Георгий, взявшись за работу назвал сумму смешной.



«Мы делали по себестоимости во имя добра и рекламы», — заявил каменщик.

«Я без материала, без доступа в квартиру должен был закончить каким-то образом проект. Мне вменяют сейчас 10 миллионов и подали на меня в суд», — поделился Барановский.