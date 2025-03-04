Водит машину, скучает по детям и театру, не вспоминает мужа: как живёт Людмила Крылова, от которой Табаков ушёл к Зудиной?

Людмила Крылова Фото: кадр из фильма «Брызги шампанского» Станислава Говорухина
Актриса Людмила Крылова посвятила 35 лет жизни Олегу Табакову, который в итоге ушёл к своей студентке Марине Зудиной.
Столкнувшись с предательством любимого человека, Крылова не потеряла интерес к жизни. Артистке 86 лет, а она до сих пор управляет автомобилем, общается с друзьями, любит книги, только лишь скучает по театру и сетует о том, что редко видится со своими детьми. Подробнее — в материале «Радио 1».
Людмила Крылова в молодости (Фото: РИА Новости/А. Воротынский)
С Олегом Табаковым Людмила Крылова познакомилась в конце 50-х, а их семейная жизнь началась в 1959 году в маленькой коммуналке на улице Правды в Москве. Через год после свадьбы в молодой семье родился сын Антон. В 1966 году на свет появилась дочь Александра.
Людмила Ивановна любила и верила супругу, а он, в свою очередь, оберегал семью от сплетен, касающихся его реальных и несуществующих романов.
Но спустя 25 лет брака Табаков влюбился по-настоящему и стал жить на две семьи. Людмила Крылова знала об отношениях мужа с Мариной Зудиной, но настолько его любила, что не решалась на откровенный разговор. Мало того, она боялась, что муж от неё уйдёт, что и произошло.
Вторая жена Олега Табакова Марина Зудина с сыном Павлом и дочерью Марией (Фото: ВКонтакте, @zudina_official)
Брак, который просуществовал 35 лет, рухнул в один момент. Сын Антон не поддержал отца и на долгие годы прервал с ним всякое общение. Дочь Александра не простила родителя до самой его смерти. А Людмила Крылова не хотела слышать имя супруга.
На похороны Олега Табакова актриса не пришла. Не было и дочери Александры, которая так и не простила измену отца.
Людмила Ивановна уже давно на пенсии, с теплотой воспоминает работу в театре. Она много читает, встречается с друзьями.
Крылова до сих пор управляет автомобилем, несколько лет назад даже ездила в родную Кострому.
Светлана Коркошко, Людмила Крылова и Таисия Михолап в спектакле «Время женщин» (РИА Новости/Сергей Пятаков)
Дети давно живут отдельно от неё, у них уже есть свои семьи. Антон Табаков — медийная личность, Александра же давно оставила актёрскую профессию и сейчас ведёт закрытый образ жизни. Видятся родственники нечасто, от чего Людмила Ивановна сильно расстраивается.
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Людмила Крылова в молодости (Фото: РИА Новости/А. Воротынский)
Мнимое счастье и ложь супруга
С Олегом Табаковым Людмила Крылова познакомилась в конце 50-х, а их семейная жизнь началась в 1959 году в маленькой коммуналке на улице Правды в Москве. Через год после свадьбы в молодой семье родился сын Антон. В 1966 году на свет появилась дочь Александра.
Людмила Ивановна любила и верила супругу, а он, в свою очередь, оберегал семью от сплетен, касающихся его реальных и несуществующих романов.
Но спустя 25 лет брака Табаков влюбился по-настоящему и стал жить на две семьи. Людмила Крылова знала об отношениях мужа с Мариной Зудиной, но настолько его любила, что не решалась на откровенный разговор. Мало того, она боялась, что муж от неё уйдёт, что и произошло.
Вторая жена Олега Табакова Марина Зудина с сыном Павлом и дочерью Марией (Фото: ВКонтакте, @zudina_official)
Брак, который просуществовал 35 лет, рухнул в один момент. Сын Антон не поддержал отца и на долгие годы прервал с ним всякое общение. Дочь Александра не простила родителя до самой его смерти. А Людмила Крылова не хотела слышать имя супруга.
На похороны Олега Табакова актриса не пришла. Не было и дочери Александры, которая так и не простила измену отца.
Активная жизнь после выхода на пенсию
Людмила Ивановна уже давно на пенсии, с теплотой воспоминает работу в театре. Она много читает, встречается с друзьями.
Крылова до сих пор управляет автомобилем, несколько лет назад даже ездила в родную Кострому.
Светлана Коркошко, Людмила Крылова и Таисия Михолап в спектакле «Время женщин» (РИА Новости/Сергей Пятаков)
Дети давно живут отдельно от неё, у них уже есть свои семьи. Антон Табаков — медийная личность, Александра же давно оставила актёрскую профессию и сейчас ведёт закрытый образ жизни. Видятся родственники нечасто, от чего Людмила Ивановна сильно расстраивается.
«Единственное, что я хочу — это не быть для кого-то в тягость. Я хочу, чтобы моё время было не таким тяжёлым, как иногда бывает», — призналась однажды Крылова.
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Анастасия Чубина