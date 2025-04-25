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Лишившийся концертов Кортнев заявил о готовности помогать военнослужащим РФ

Алексей Кортнев (Фото: Инстаграм* @alekseikortnev)

Алексей Кортнев (Фото: Инстаграм* @alekseikortnev)

Солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что готов помогать российским военным, передает «Абзац».
По словам исполнителя, он не покидал РФ и готов помогать российским бойцам. Кортнев отметил, что в его доме 6 месяцев жила семья — мама с мальчиком, которые лишились кормильца.

«Потом она начала работать в Одинцове. И моя жена помогла устроить мальчика в детский сад. Им предоставили жилплощадь, и они от нас съехали», — отметил он.

В 2022 году певец высказался против СВО от лица всего коллектива. Позже он назвал свои слова «ребячеством и мальчишеством».

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*Запрещен в РФ
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Трамп сделал неожиданный выпад в сторону Украины
Трамп: конфликт на Украине начался после ее желания вступить в НАТО
25 апреля 2025, 14:18

Фото: istockphoto/Diy13

Конфликт на Украине развязал Киев своим желанием вступить в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналом Time.
«Думаю, что конфликт начался, когда они (украинские власти - ред.) начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы этот вопрос не был поднят, было бы гораздо больше шансов, что он вообще не начался бы», — сказал республиканец.
Хозяин Белого дома говорил Владимиру Зеленскому, что у того «нет козырей» в конфликте. Недавно заокеанский лидер заявлял, что крымский полуостров останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта. Владимир Зеленский не раз выражал мнение, что Украину якобы должны принять в альянс, однако на Западе не торопятся с решением.

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#конфликт
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#новости
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Веру Брежневу предложили внести в списки террористов из-за финансирования ВСУ
Бородин призвал внести Веру Брежневу в списки террористов из-за поддержки ВСУ
25 апреля 2025, 14:09

Вера Брежнева (Фото: Instagram**, @ververa)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о необходимости внести певицу Веру Брежневу в списки террористов из-за финансирования Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Вера Брежнева после начала СВО уехала из России и начала строить карьеру заново за границей. Артистка перешла на украинский язык и открыто поддерживает ВСУ. В связи с этим, по мнению Бородина, есть основания признать артистку террористкой.
«Вера Брежнева направляет часть заработанных денег на поддержку Вооружённых сил Украины», — сказал глава ФПБК изданию «Страсти».
Он подчеркнул, что направит официальный запрос сегодня, 25 апреля.

Несмотря на отъезд из России, Вера продолжает исполнять свои хиты на русском языке на концертах за границей.

Ранее представители общественного движения «Зов народа» направили главе СК РФ Александру Бастрыкину обращение с просьбой снять статус иностранного агента с рэп-исполнителя Моргенштерна*.

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*признан в России иноагентом.
**запрещён в РФ.
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#всу
#певица
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Трамп: Крым останется в составе РФ в рамках сделки по урегулированию на Украине
25 апреля 2025, 13:52

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Крым останется в составе России в рамках соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.
Глава США выразил мнение, что причиной начала войны стало то, что Украина заговорила о вступлении в НАТО. По данным издания, «мирная сделка», которую стремится заключить Трамп, подразумевает заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения.

Ранее американский лидер заявил, что президент России Владимир Путин прислушается к призыву прекратить удары по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Милонов призвал отложить установку памятников, чтобы поддержать участников СВО
25 апреля 2025, 13:30

Виталий Милонов (фото: Telegram @govoritmilonov)

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отложить вопрос об установке памятников, чтобы вместо этого перенаправить деньги на поддержку участников СВО.
Таким образом он в беседе с «Татар-информом» прокомментировал инициативу депутата Сергея Миронова установить в каждом регионе РФ мемориальные комплексы в честь павших бойцов Великой Отечественной войны и специальной военной операции на Украине.
«Памятники — это хорошо. Такую инициативу, конечно, никто не может не поддерживать, но обсуждать этот вопрос лучше после завершения спецоперации. А сейчас самое главное — обеспечить достойную заботу тем, кто получил увечье, ранение в ходе боевых действий», — считает парламентарий.
Милонов добавил, что после окончания СВО также нужно будет найти рабочие места для всех участников спецоперации и поддержать семьи погибших бойцов.
«Меня вот эта ситуация на данный момент больше беспокоит», — пояснил Милонов.
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Поддержка государства для участников СВО и их семей в 2025 году: выплаты и льготные меры
25 апреля 2025, 13:22

Виталий Милонов (фото: Telegram @govoritmilonov)

Государство активно поддерживает военнослужащих, проходящих контрактную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, особенно в условиях специальной военной операции (СВО).
Бойцы и их семьи получают разнообразные государственные выплаты, социальные гарантии и льготы, которые зависят от таких факторов, как звание, воинская должность и выслуга лет. Более подробно об этом можно узнать в материале «Радио 1».

Социальные гарантии для семей участников СВО

Семьи военнослужащих пользуются значительными льготами и поддержкой. Близким родственникам бойцов предоставляются кредитные каникулы, а жены военнослужащих не могут быть уволены или сокращены, если у них есть несовершеннолетние дети.

Дети военнослужащих обеспечиваются местами в детских садах, получают бесплатное горячее питание и имеют возможность посещать продлённые группы в школах. Для старших детей предусмотрены льготы при поступлении в ведущие вузы на бюджетной основе.

Если военнослужащий попадает в плен или пропадает без вести, его детям выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей. Кроме того, помощь оказывается и пожилым родителям военнослужащих — им предоставляются бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные стационары.

Выплаты при получении инвалидности в зоне СВО

Для военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции, предусмотрены значительные компенсации. В случае установления инвалидности они могут рассчитывать на:

  1. 3 миллиона рублей — разовая выплата;
  2. 2,9 миллиона рублей — единовременная выплата при увольнении;
  3. 0,8 - 2,3 миллиона рублей — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  4. 4,3 - 21,9 тысячи рублей — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  5. 5,6 - 7,1 тысячи рублей — ежемесячная выплата;
  6. 3,5 тысячи рублей — ежемесячная региональная выплата для инвалидов 1 и 2 групп;
  7. 1 тысяча рублей — дополнительное пенсионное обеспечение.

Таким образом, военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей в случае ранения. Конечная сумма выплат зависит от степени тяжести травмы: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

Поддержка семей погибших военнослужащих

В случае гибели военнослужащего его семье полагается единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей. Дополнительно выплачивается 4,4 миллиона рублей по месту службы погибшего. Также предусмотрены три миллиона рублей как региональная выплата и еще три миллиона — страховая выплата.

Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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