Лишившийся концертов Кортнев заявил о готовности помогать военнослужащим РФ

Алексей Кортнев (Фото: Инстаграм* @alekseikortnev)
Солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что готов помогать российским военным, передает «Абзац».
По словам исполнителя, он не покидал РФ и готов помогать российским бойцам. Кортнев отметил, что в его доме 6 месяцев жила семья — мама с мальчиком, которые лишились кормильца.
В 2022 году певец высказался против СВО от лица всего коллектива. Позже он назвал свои слова «ребячеством и мальчишеством».
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«Потом она начала работать в Одинцове. И моя жена помогла устроить мальчика в детский сад. Им предоставили жилплощадь, и они от нас съехали», — отметил он.
В 2022 году певец высказался против СВО от лица всего коллектива. Позже он назвал свои слова «ребячеством и мальчишеством».
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